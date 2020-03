Coronavirus - Das Virus und das Leben danach

„Tandem“ – das österreichisch-chinesische TV-Magazin widmet sich dem Corona-Virus, das die Welt veränderte

Wien (OTS) - Topaktuell und Exklusiv: R9 – das regionale Fernsehen in Österreich und OKTO-TV zeigen in der gemeinsam von Österreich und China produzierten Fernsehsendung „Tandem“ die Entstehung und die Erstbekämpfung von COVID-19, dem Virus, das zurzeit die Menschheit beherrscht. Wir zeigen bisher noch nie gesendetes Filmmaterial aus chinesischen Krankenhäusern und sprechen mit dem bekannten österreichischen Infektologen, Wolfgang Graninger. Er ist emeritierter Hochschullehrer an der Medizinischen Universität Wien und ehem. Leiter der klinischen Abteilung für Infektionen und Tropenmedizin im Wiener AKH.

Während man in Österreich noch mit harten Maßnahmen der Regierung versucht, die weitere Verbreitung des Virus einzudämmen, beginnt 8.000 Kilometer entfernt, in China, das normale Leben. Viele Betriebe sperren wieder auf.

Die Fernsehreporter aus der Volksrepublik und aus Österreich zeichnen gemeinsam ein noch nie gezeigtes Bild vom Weg, das COVID-19 von China bis in die Alpenrepublik unternommen hat. „Tandem“ zeigt aber auch, wie China aus der Krise wieder herausgekommen ist.

„Tandem“ ist eine Gemeinschaftsproduktion der China Media Group/China Radio International und dem Österreichischen Journalisten Club.

Redaktion: Chen Yan & Fred Turnheim

Postproduktion: WienWeit

Sendetermine:

Samstag, 28. 03. 2020 22:00 Uhr R9

Dienstag, 31. 03. 2020 09:00 Uhr R9

Dienstag, 31. 03. 2020 21:20 Uhr Okto-TV

Mittwoch, 01. 04. 2020 02:30 Uhr R9

Mittwoch, 01. 04. 2020 19:15 Uhr Okto-TV

Donnerstag, 02. 04. 2020 17:15 Uhr Okto TV

Freitag, 03. 04. 2020 09:00 Uhr R9

Freitag, 03. 04. 2020 15:15 Uhr Okto-TV

Samstag, 04. 04. 2020 02:30 Uhr R9

Samstag, 04. 04. 2020 13:15 Uhr Okto-TV

Sonntag, 05. 04. 2020 00:30 Uhr R9

Sonntag, 05. 04. 2020 11:15 Uhr Okto-TV

Montag, 06. 04. 2020 11:15 Uhr Okto-TV

Dienstag, 07. 04. 2020 09:15 Uhr Okto-TV

