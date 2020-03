WIFI Wien setzt in der Corona Krise auf Distance Learning

Österreichs größtes Erwachsenenbildungsinstitut ist Innovationstreiber in der digitalen Aus- und Weiterbildung

Wien (OTS) - „Die aktuelle Krise um das Coronavirus macht uns alle betroffen. Wir sind mit massiven Einschnitten in all unseren Lebensbereichen konfrontiert, so auch in der Aus- und Weiterbildung. Um die herausfordernde Situation im Sinne unserer Kunden zu bewältigen, hat das WIFI Wien rasch die notwendigen Schritte gesetzt und den strategischen Ausbau von Distance Learning weiter vorangetrieben“, betont Mag. Barbara Kluger-Schieder, Institutsleiterin des WIFI Wien. 1100 Veranstaltungen sind aktuell im WIFI Wien von den Auswirkungen der COVID-19 Maßnahmen betroffen.

Sie können aufgrund der Corona Krise nicht als Präsenztraining stattfinden und werden neu geplant und organisiert. Der Großteil der Kurse wird auf Distance Learning umgestellt. „Wir möchten als starker und verlässlicher Partner für unsere Kunden auftreten, vor allem in Zeiten, die verunsichern und belasten. Dazu gehört für uns, alles in Bewegung zu setzen, um Kurse in der gewohnt hohen Qualität weiterlaufen zu lassen und damit auch die geplanten Bildungsabschlüsse sicher zu stellen. Eine eigene Innovationsabteilung im WIFI Wien garantiert, dass wir dafür bestens gerüstet sind“, sagt Barbara Kluger-Schieder.

Innovationstreiber WIFI Wien

Distance Learning ist mehr als reines Online- oder E-Learning. Es bedeutet Lehren, Lernen, Begleiten, Zusammenarbeiten, Üben, Erarbeiten, Vertiefen und Überprüfen über räumliche Distanz hinweg. Dafür setzt das WIFI Wien eine große Vielfalt an digitalen Methoden ein, wie zum Beispiel die Lernplattform, den virtuellen Klassenraum, Lernstrecken, Videos, eBooks, Online-Peergroups, Online Tutoring oder Virtual Reality. Aber auch bewährte analoge Werkzeuge wie Skripten, Lerntagebücher oder Arbeitsblätter kommen zum Einsatz. Das WIFI Wien zählt damit zu den Vorreitern im Distance Learning: Bereits 2000 Bildungsprodukte wurden im letzten Kursjahr mit dem Support der Lernplattform angeboten. 14200 Teilnehmer nahmen dieses Angebot in Anspruch.

Im aktuellen Kursjahr stehen 600 Bildungsprodukte als Distance Learning zur Verfügung. Zu den Kurs-Highlights zählen dabei Sprachtrainings, ECDL – European Computer Driving Licence, Arbeitsrecht-Seminare, Ausbilderkurse und Unternehmertraining. Blended Learning – die Kombination von Präsenzkursen und eLearning – wird im laufenden Kursjahr vor allem im Bereich Immobilienverwaltung, Buchhaltung oder Berufsakademie sehr gut angenommen. „Unser Innovationsteam prüft laufend, welcher Methodenmix zu welchem Kursinhalt passt, um den optimalen Lernerfolg zu garantieren“, stellt Institutsleiterin Barbara Kluger-Schieder fest. Einen Überblick über die digitalen Angebote bietet die Plattform www.wifiwien.at/distancelearning

Top ausgebildete Trainer garantieren Lernerfolg

Damit Distance Learning funktioniert, braucht es die richtige Trainermannschaft: digital affine Trainer, die die Veränderung mittragen, die nicht nur Experten ihres Fachs sind, sondern auch ausgeprägte digitale Kompetenzen zeigen. „Wir haben rasch auf die Corona Krise reagiert und 900 Trainer kurzfristig in den virtuellen Klassenraum zu einem Train-the-Trainer-Workshop eingeladen. Zusätzlich findet drei Mal täglich ein Update-Webinar für unser Trainerteam statt. Und alle 3100 aktiven WIFI Trainer werden kontinuierlich über die WIFI Lernplattform und eine Hotline unterstützt“, fasst Barbara Kluger-Schieder die Trainer-Maßnahmen im Zeichen von COVID-19 zusammen und schließt: „Unser erfahrenes, hoch professionelles Trainerteam ist bestens vorbereitet, um unsere Kunden auch digital zu ihrem Lernziel zu begleiten. Gemeinsam schaffen wir das!“

