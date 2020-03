MPREIS sagt DANKE!

Als Dankeschön für den großen Einsatz in den vergangenen Wochen schüttet MPREIS an die Mitarbeiter*innen an vorderster Front einen Helden-Bonus in Höhe von einer halben Million Euro aus.

Völs/Innsbruck (OTS) - In den vergangenen Wochen haben die Mitarbeiter*innen bei MPREIS ganz besondere Anstrengungen unternommen, um die Nahversorgung in der Alpenregion wie gewohnt zu ermöglichen und gleichzeitig die Menschen zu schützen. Ohne diesen besonderen Einsatz wäre das alles nicht möglich gewesen. Darum schüttet MPREIS einen Helden-Bonus aus. Insgesamt rund 500.000 Euro wird das Familienunternehmen aus Völs als besonderes Dankeschön für den außerordentlichen Einsatz an die Mitarbeiter*innen an vorderster Front in Form von Gutscheinen ausgeben.

Rückfragen & Kontakt:

MPREIS Warenvertriebs GmbH;

Mag. Ann-Sophie Rissbacher, presse @ mpreis.at