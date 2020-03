Bodydays.at: Termin-Aviso: „Unser Gehirn im Krisenmodus“

Bodydays.at lädt zu Expertenvortrag mit Dr. Bernd Hufnagl

Wien (OTS) - Bodydays startete vor mehr als einer Woche als einer der größten Group-Fitness-Anbietern Österreichs mit breitgefächertem interaktivem Distance-Training-Programm, das einfach und bequem online buchbar und von zu Hause durchführbar ist. Für 8. April (18.00 Uhr) hat sich Bodydays-Gründer Gerdschi (Ing. Gerhard Laister, MSc) ein besonderes Online-Event überlegt: den Expertenvortrag mit Dr. Bernd Hufnagl zum Thema „Unser Gehirn im Krisenmodus“.****

„Wir leben, arbeiten und lernen in einer Welt der Ablenkungen, zu vieles erregt unsere Aufmerksamkeit. Angst- und Neugiertrieb sind ständig aktiv. Muße, Geduld, innere Ruhe und Tagträumen wird zur absoluten Seltenheit. Stress, Oberflächlichkeit und Ungeduld sind die Folgen, was in diesem Zusammenhang dazu führt, dass wir die Welt als beschleunigt wahrzunehmen beginnen. Stimmt also die Hypothese, dass die digitalisierte Welt keine idealen Rahmenbedingungen für unser Gehirn bietet? Nein, uns sollten aber die Nebenwirkungen der Digitalisierung bewusst sein, um geeignete Rahmenbedingungen schaffen zu können,“ sagt Experte Dr. Bernd Hufnagl.

Bodydays lädt zum Online-Expertenvortrag mit Dr. Bernd Hufnagl, Neurobiologe mit Schwerpunkt auf Hirnforschung und Verhaltensbiologie, zum Thema „Unser Gehirn im Krisenmodus“, um Einblicke und Ausblicke in moderne Arbeitsweisen und wie sie sich auf unser Hirn auswirken zu gewähren.

Über Dr. Bernd Hufnagl

Bernd Hufnagl ist Neurobiologe und Unternehmensberater. Er war mehrere Jahre im Bereich Hirnforschung am AKH Wien tätig. Heute spezialisiert sich der Forscher auf betriebliches Gesundheitsmanagement.

Über Bodydays

Bodydays Gründer Gerdschi (Ing. Gerhard Laister, MSc) sammelt Group-Fitness-Erfahrung seit 1998 und hat selbst über 10.000 Kurse unterrichtet. Bodydays hat bereits über 111.000 Kurse koordiniert (Stand 16.03.2020) und zählt zu den größten Group Fitness Anbietern Österreichs. Das vielfältige Sportangebot reicht von Zumba®, über Yogalates oder Rückenfit bis hin zu Hula Hoop für Kinder oder Bauch-Attack, Tabata, Bodywork und Jumping®. Bodydays sind die Experten zum Thema Vermeidung von Scheinselbständigkeit im Bereich Group Fitness und haben bereits die Krise der GPLA-Nachzahlungen von allen Partnern für den Koordinations-Zeitraum erfolgreich ferngehalten.

Unser Gehirn im Krisenmodus

Datum: 08.04.2020, 18:00 - 18:30 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: https://bodydays.at/event/555/Unser-Gehirn-im-Krisenmodus

