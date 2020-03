Lehner: Von Normalbetrieb auf Corona-Modus in zehn Tagen

Sozialversicherung sichert Kernprozesse ab und stellt Verwaltungsprozesse neu auf

Wien (OTS) - „Die fünf Sozialversicherungsträger und der Dachverband haben in den letzten zehn Tagen einen unglaublichen Kraftakt geleistet und ihre Organisation vom Normalbetrieb auf Corona-Modus umgestellt“, betont Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger. „Heute können wir eine erste Bilanz ziehen: Die Kernprozesse sind in allen Trägern gut abgesichert und die Verwaltungsprozesse sind neu aufgestellt. Die Sozialversicherung funktioniert“, unterstreicht Lehner anlässlich der heutigen Konferenz der Sozialversicherungsträger. „Die Umstellung war eine Feuertaufe für das neue Sozialversicherungssystem, das erst seit Jänner 2020 besteht“, erklärt der Vorsitzende und sagt: „Das Zusammenspiel der fünf Träger läuft. Das ist gerade in dieser Situation von zentraler Bedeutung.“

„Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Sozialversicherung sind mit heutigem Wissensstand noch nicht abzuschätzen, darum sind eine kontinuierliche Beobachtung der entscheidenden Faktoren und eine enge Abstimmung elementar“, so Lehner. Klar ist, dass einnahmenseitig aufgrund der hohen Arbeitslosenzahlen, der Beitragsneuberechnungen und Stundungen mit großen Verlusten zu rechnen ist. Hierzu finden aktuell Prognoserechnungen statt. „Die nächste große Herausforderung ist es, die Behandlungseinrichtungen der Sozialversicherungsträger für das öffentliche Gesundheitssystem vorzubereiten. Die Corona-Krise bedeutet eine vollkommene Neudefinition der Aufgaben und Ziele. Wir müssen das System so freispielen, sodass wir den intramuralen Bereich bestmöglich unterstützen können. Diese Verantwortung haben wir unseren Versicherten und unserem Gesundheitssystem gegenüber“, betont der Vorsitzende.

„Nach dem Prinzip Kundenservices gewährleisten, Mitarbeiter schützen hat die gesamte Sozialversicherung auf Digitalisierung gesetzt. In sämtlichen Organisationen wird so viel wie möglich aus dem Home Office gearbeitet. Vor Ort wurden Notbetriebe eingerichtet“, berichtet Lehner. „Für die Kundenkommunikation und Servicierung stehen die digitalen Kanäle zur Verfügung. Diese werden stark angenommen“, so der Vorsitzende und verweist auf die Portale der Träger: www.gesundheitskasse.at, www.svs.at/corona, www.bvaeb.sv.at, www.pensionsversicherung.at und www.auva.at

Rückfragen & Kontakt:

Dachverband der Sozialversicherungsträger

(+43-1) 71132-1120

presse @ sozialversicherung.at

http://www.sozialversicherung.at