Gartenlust und -leidenschaft: Der Gartensommer in Niederösterreich

"Erlebnis Österreich" am Sonntag, 29. März 2020 um 16.25 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Das Paradies: In Träumen, Mythen und Religionen wird es oft als ein üppiger Garten voll von Duft, Süße und Farbe beschrieben, bunt, vielfältig und abwechslungsreich.

Derartige kleine Paradiese des Alltags, Gärten also, stehen im Mittelpunkt eines „Erlebnis Österreich“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Barbara Baldauf, Kamera: Christoph Koller). Die filmische Reise durch das Bundesland gibt Einblicke in bekannte Schaugärten und geheime Gartenparadiese – und sie zeigt, was Besucher beim „Gartensommer Niederösterreich“ erleben können.

Beispielhaft für herausragende Gartengestaltung ist „Rainbows End“ in Langenlebarn. Hier haben Herbert und Uschi Weber auf einem schmalgestreckten Grundstück ganz unterschiedliche Erlebnis-Bereiche geschaffen, vom Wasser- über den asiatischen bis zum Nasch-Garten.

Der Schlosspark Artstetten beherbergt eine der bedeutendsten historischen Gartenanlagen Österreichs, die Besucher nicht nur zur Blütezeit von Pfingstrosen, Rosen und Jasmin bezaubert. Im alten Hofgarten von Stift Seitenstetten wiederum lockt die Gartensommer-Vollmond-Nacht mit oft überraschenden Licht-und-Schatten-Spielen jedes Jahr hunderte Besucher an.

Attraktiv für Gartenfreunde sind auch ein sommerliches Kräuterfest in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern und der Besuch des nahegelegenen Arche-Noah Schaugartens. Dort werden fast schon verloren gegangene Kulturpflanzen vor dem Aussterben bewahrt, kultiviert und weiterentwickelt.

Und dass es im Garten besonders gut schmeckt, zeigt nicht zuletzt das Garten-Frühstück im Alchemistenpark von Kirchberg am Wagram. Dort können neben heimischen auch zahlreiche exotische Obstsorten bewundert und – in der Reifezeit – gleich geerntet werden.

Weitere Stationen dieses „Erlebnis Österreich“ sind der englische Garten von Irmgard Hackl in Mistelbach und Margit Stichs Vielfalts-Garten in Böheimkirchen, weiters der von Freiwilligen errichtete Rosengarten in Pitten und die Gartenstadt Baden, die sich gleichermaßen zu einem Treffpunkt für Kunst- und Gartenfreunde entwickelt hat.

