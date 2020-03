Sabine Ransböck neue Geschäftsführerin der Aktuell-Gruppe

Aktuell-Gruppe erweitert die Geschäftsführung mit erfahrener Versicherungsexpertin

Wien (OTS) - Sabine Ransböck (47) ist neu in der Geschäftsführung der Aktuell-Gruppe, einem der größten Versicherungsvermittler Österreichs. Neben der bisherigen Geschäftsführern Günther Reisel, Stefan Kojalek und Alexander Stegbauer übernahm Ransböck mit Anfang März 2020 den Bereich Bankenvertrieb in Niederösterreich und Wien.

Mit dem Einstieg der langjährigen Versicherungs- und Vertriebsexpertin bereitet die Aktuell-Gruppe die geordnete Übergabe und Nachfolge von Günther Reisel vor, der sich Anfang 2021 nach fast 30 Jahren in der Geschäftsführung der Aktuell-Gruppe in den wohlverdienten Ruhestand zurückziehen wird.

Günther Reisel: „Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung und Expertise ist Sabine Ransböck für mich die Idealbesetzung für meine Nachfolge. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im Sinne einer professionellen Übergabe des Bankenvertriebes.“

Sabine Ransböck: „Für mich bedeutet dieser Wechsel ein back to the roots, denn im Raiffeisensektor war es auch, wo ich meine ersten Branchen- und Managementerfahrungen sammeln durfte. Von Günther Reisel diesen Unternehmensbereich übernehmen zu dürfen freut und ehrt mich zugleich. Mein wichtigstes Anliegen auch in Zukunft: zufriedene Kunden!“

Über Sabine Ransböck

Sabine Ransböck, MBA CSE zeichnete zuletzt als Geschäftsführerin der DONAU Brokerline für die zentrale Betreuung der Partner der DONAU Versicherung im KMU-, Gewerbe- und Industriebereich verantwortlich. Berufserfahrung in der Versicherungsbranche sammelte sie ab 1997 in der Raiffeisen Versicherung. Nach fünf Jahren als Bereichsleiterin Bankenvertrieb Österreich wechselte sie in den Raiffeisen Campus, in dem sie die Führungskräfte- und Funktionärsentwicklung verantwortete.

Ransböck studierte Versicherungsmathematik an der Technischen Universität Wien. Den MBA in General Management schloss sie 2015 an der TU Wien und der University of California mit ausgezeichnetem Erfolg ab. 2018 absolvierte sie erfolgreich das Hearing zum „Certified Supervisory Expert“ (CSE).

Über die Aktuell-Gruppe

Die Aktuell-Gruppe ist einer der größten Versicherungsvermittler Österreichs und setzt sich aus drei Unternehmen zusammen: der internationalen Industriemaklergesellschaft Aktuell Raiffeisen Versicherungs -Maklerdienst GmbH, der Raiffeisen Versicherungs- und Bauspar-Agentur GmbH als Vermittlerin für Privatkunden und der Veritas Treuhandgesellschaft für Versicherungsüberprüfung und –vermittlung m.b.H. als Versicherungsspezialistin für die Logistikbranche.

