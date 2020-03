Eyemaxx baut auf Mezzanine-Kapital von PALLAS CAPITAL

Wien (OTS) - Die Eyemaxx Real Estate Group ist ein seit über 20 Jahren am Markt tätiges börsengelistetes Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record. Der Fokus der Eyemaxx Real Estate Group liegt auf der Entwicklung von Projekten in den folgenden Segmenten: Wohnen, Mikro- und Studentenapartments, Hotels und Serviced-Apartments, sowie Stadtquartiere.

Eine grosse Projektpipeline braucht eine starke finanzielle Basis und alternative Finanzierungstools. Eyemaxx greift seit Jahren auf das Know How von PALLAS CAPITAL zurück und möchte auch in Zukunft auf Mezzanine-Kapital bauen.

Die Strukturierung von Immobilienprojekten ist ein stark wachsender Geschäftsbereich von PALLAS CAPITAL. Neben der klassischen Finanzierung von Projektentwicklungen, kann nun auch Kapital zur Überbrückung und Sicherstellung der Liquidität bereitgestellt werden. Die Investmentbanker Florian Koschat und Helmut Kogler können eine Expertise von über 15 Jahren vorweisen.

