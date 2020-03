#schautaufeinander – Hilfe vor Ort mit dem österreichweiten RMA-Netzwerk

Wien (OTS) - In dieser Ausnahmesituation stehen die Menschen zusammen und helfen sich gegenseitig. Die Regionalmedien Austria (RMA) unterstützen dies in allen Bundesländern und Bezirken Österreichs mit dem Netzwerk #schautaufeinander. Hier kann man Alltagsdienste anbieten oder suchen, die Einträge erfolgen kostenlos.



Egal, ob man jemanden benötigt, der einem notwendige Lebensmittel nach Hause liefert, den Kindern digitale Nachhilfe gibt oder man sich selbst in der eigenen Nachbarschaft nützlich machen will. Auf dem neuen, digitalen Hilfsnetzwerk meinbezirk.at/schautaufeinander kann jeder und jede ab sofort Hilfsangebote posten. Das betrifft Private genauso wie Vereine, Organisationen oder Initiativen, die im eigenen Umkreis ihre Dienste anbieten oder nach entsprechender Hilfe suchen.

RMA-Vorstand Georg Doppelhofer zu den Beweggründen für die aktuelle Initiative: „Das Leben der Menschen in den Regionen besser machen – das ist seit jeher die Vision unserer Medien. Wir fühlen uns mitverantwortlich für den Zusammenhalt der Menschen in den Regionen. Lokal relevante Informationen, Leserservice aber auch die Gründung positiver Initiativen – so wie ganz aktuell mit dem österreichweiten Netzwerk #schautaufeinander – sind unser Beitrag dazu!”



„Wir als Regionalmedien Austria wollen nicht nur Informationen in allen Regionen Österreichs vermitteln, sondern sehen uns auch als starke Partner vor Ort und wollen aktiv mitgestalten. Insofern ist es uns ein Anliegen, über diese Hilfsplattform einen Beitrag zur Corona-Krise für Betriebe, Private und Freiwillige zu leisten”, ergänzt Maria Jelenko-Benedikt, RMA-Chefredakteurin.



Das Service ist nicht mit einer notwendigen Registrierung verknüpft und ist kostenlos.



