„Das Thema ist erst vom Tisch, wenn es ein gutes Medikament und oder eine Impfung gibt“ - Sebastian Kurz

Sebastian Kurz, Bundeskanzler Republik Österreich zu Gast (Schalte) in den Servus Nachrichten (24.3.).

Wals bei Salzburg (OTS) - Der Bundeskanzler Sebastian Kurz spricht über die aktuelle Situation in Österreich während der Corona-Krise sowie mögliche Rücknahmen der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Das ganze Interview in der Länge von 08:05 Minuten finden Sie hier zum Nachsehen.



Moderation: Hans-Martin Paar



Interviewpartner: Bundeskanzler Sebastian Kurz (Schalte)



„Jetzt müssen wir erst mal, wir sind erst in Woche zwei, vier Wochen den Status Quo aufrechterhalten, das wir überhaupt in die Situation kommen, über all das nachdenken zu können.“

Sebastian Kurz über die schrittweise Rücknahme der Maßnahmen nach Ostern.



„Das Thema ist erst vom Tisch, wenn es ein gutes Medikament und oder eine Impfung gibt, (...) bis dahin wird es Vorsichtsmaßnahmen brauchen.“

Sebastian Kurz über die mögliche Dauer der Vorsichtsmaßnahmen.



„Ich habe mich sehr früh in der Krise entschieden, denkenigen zu vertrauen, (...) die bereits die Corona-Krise gemeistert haben. (...) Und es zeigt sich, dass alle Empfehlungen aus diesen Staaten goldrichtig waren.“

Sebastian Kurz über seine Entscheidung, wem in der Krise zu vertrauen ist.



„Bitte glauben wir nicht, dass die Wirtschaft aufgrund der Maßnahmen leidet. Die Wirtschaft leidet aufgrund der Krankheit! “

Sebastian Kurz über die Gründe der stillstehenden Wirtschaft.



„In einem weiteren Schritt kann es sinnvoll sein, auch in der Bevölkerung zu unterscheiden und ganz besonders schutzbedürftige Gruppen ganz besonders stark zu schützen.“

Sebastian Kurz zur Segmentierung der Bevölkerung hinsichtich der Maßnahmen.



„Alles ist eine Frage der Machbarkeit. (...) Dass man den Umsatz voll ersetzt bekommt und dann in der Krise noch Gewinn macht, ist leider nicht im Bereich des Möglichen.“

Sebastian Kurz über Garantie für Klein- und Mittelbetriebe zur Umsatzsicherung.



Rückfragen & Kontakt:

Servus TV

+43 (0) 664 88892862

nikolaus.glaser @ servustv.com