SPÖ-Finanzsprecher Krainer: Banken sollen während Corona-Krise keine Dividenden ausschütten

SPÖ-Finanzsprecher Krainer: Banken sollen während Corona-Krise keine Dividenden ausschütten

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ spricht sich dafür aus, dass Banken angesichts der Herausforderungen der Corona-Krise keine Dividenden ausschütten. SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer sagt, dass Banken alles tun müssen, um ihre Eigenkapitalbasis zu stärken. Dazu kommt, dass der Staat derzeit sehr viel Risiko für die Banken übernimmt, durch Haftungen und Garantien, und die Zentralbanken sehr viel Liquidität bereitstellen. „Die Banken sind gerade jetzt extrem wichtig, um das Wirtschaftssystem am Laufen zu halten. In der weltweiten Finanzkrise haben die Staaten die Banken gerettet, in der Corona-Krise müssen die Banken ein Teil der Lösung sein“, so Krainer. ****

Der SPÖ-Finanzsprecher erwartet sich von der Regierung und insbesondere vom Finanzminister „ein klares Signal an die Banken, dass die Corona-Krise nicht die Zeit ist, um Shareholder mit Dividenden zu bedienen, sondern um der Wirtschaft und der Bevölkerung zu dienen“. (Schluss) up/wf

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at