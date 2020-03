Samariterbund-Sozialmärkte sind geöffnet!

Hohe Hygienemaßnahmen in allen Sozialmärkten; unbürokratisches Einkaufen für HelferInnen von SeniorInnen möglich

Wien (OTS) - In allen Samariterbund-Sozialmärkten sind besonders hohe Hygienemaßnahmen zum Schutz von MitarbeiterInnen und KundInnen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus umgesetzt worden. Hohes Plexiglas trennt KundInnen und MitarbeiterInnen an der Kasse, auch der Zahlungsprozess wurde dahingehend geändert, dass es zu keinem näheren Kontakt kommen kann.

Um die sozialen Kontakte so gering wie möglich zu halten, gelten ab sofort Zutrittseinschränkungen in allen Sozialmärkten, sodass ein Mindestabstand von zwei bis drei Metern zwischen den KundInnen auch bei engeren Durchgängen gewährleistet ist. In den Filialen ist je nach Größe der Eintritt für maximal fünf bis zehn KundInnen gleichzeitig möglich. Wartende KundInnen vor den Filialen sollen mindestens drei Meter Abstand voneinander halten, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden. Die Kommunikationsecken bleiben bis auf weiteres geschlossen. Türklinken, Einkaufswägen und Körbe werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.

Da rund ein Drittel der Sozialmarkt-KundInnen SeniorInnen mit Mindestpension sind, möchte der Samariterbund dieser besonders gefährdeten Personengruppe den Einkauf erleichtern. Daher ist es derzeit für Verwandte, NachbarInnen und andere HelferInnen von älteren Menschen möglich, unbürokratisch für diese in den Sozialmärkten einzukaufen. Auch NeukundInnen werden derzeit unbürokratisch aufgenommen, um sie aufgrund von plötzlichen Kündigungen und anderen Einkommensverlusten unterstützen zu können. Waren sind ausreichend vorhanden.

„Es ist gerade jetzt sehr wichtig, dass sich bestehende und neue Kundinnen und Kunden mit plötzlichen finanziellen Schwierigkeiten auf die Sozialmärkte des Samariterbundes verlassen können. Menschen mit geringerem Einkommen können hier Lebensmittel und andere Artikel des täglichen Bedarfs kostengünstig erwerben“, sagt Georg Jelenko, Leiter der Sozialmärkte des Samariterbund Wiens.

Der Samariterbund betreibt fünf Sozialmärkte in Wien, die Lebensmittel und Hygieneartikel sehr günstig anbieten.

Filialen :

Sozialmarkt Donau Zentrum, Wagramer Straße 94, (Eingang Lampaweg) 1220 Wien

Sozialmarkt Pillergasse, Pillergasse 20, 1150 Wien

Sozialmarkt Frömmlgasse, Frömmlgasse 31, 1210 Wien

Sozialmarkt Gellertgasse, Gellertgasse 42-48, 1100 Wien

Sozialmarkt Böckhgasse, Böckhgasse 2-4, 1120 Wien

Öffnungszeiten :

Montag - Freitag von 9 bis 14 Uhr

SOMA Böckhgasse: Dienstag - Freitag von 9 bis 14 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr

