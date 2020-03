Neue App für Nachbarschaftshilfe - https://krisenhilfe.center

Sozial engagiertes Team von Programmierern erstellt kostenlose App zur Vermittlung zwischen HelferInnen und Hilfesuchenden im Ort

Viele Menschen sind auf die Hilfe aus der Nachbarschaft angewiesen.

Das Team um cloudtech.at hat deshalb eine App erstellt, die es HelferInnen und Hilfesuchenden erleichtert, zueinander zu finden. Für Menschen ohne Internet besteht die Möglichkeit der Eingabe durch die Gemeinde oder Koordinationsstellen. HelferInnen in der Nähe werden so auf hilfsbedürftige Personen aufmerksam und können diese kontaktieren. Außerdem listet die App Dienstleister in der Umgebung, wie zum Beispiel Ärzte, Supermärkte, Beratungsstellen u.v.m.

Link zur App: https://krisenhilfe.center

Rückfragen & Kontakt:

krisenhilfe.center ist eine App von cloudtech.at



Anfragen, Feedback oder Kooperationen werden gerne entgegengenommen:

Christian Artner

0676 361 205 9

office @ krisenhilfe.center

www.cloudtech.at