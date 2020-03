Novartis spendet 30.000 Schutzmasken

Atemschutzmasken für Klinikpersonal in Tirol / Verteilung durch Landesfeuerwehrverband Tirol angelaufen

Wien/Kundl (OTS) - Novartis Österreich unterstützt den nationalen Schulterschluss zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie und stellt insgesamt 30.000 Atemschutzmasken für das Klinikpersonal in Tirol zur Verfügung. Am Montag wurden die Schutzmasken an den Landesfeuerwehrverband Tirol übermittelt, der im Auftrag des Landes die weitere Verteilung vornimmt. Die Masken sollen u.a. dem medizinischen und pflegerischen Personal an der Klinik Innsbruck sowie in den Bezirkskrankenhäusern zur Verfügung gestellt werden. „Als stark in der Region verwurzeltes Gesundheitsunternehmen wollen wir einen wirksamen Beitrag für die bestmögliche Versorgung der Menschen im Ernstfall leisten“ , betont Michael Kocher, Country President Novartis Österreich.

Die Werke in Kundl und Schaftenau zählen zu den größten und innovativsten Standorten im weltweiten Novartis-Netzwerk. Neben zahlreichen innovativen Therapien und Medikamenten ist die Herstellung von Antibiotika-Wirkstoffen und Antibiotika-Fertigformen noch immer eine wichtige Säule. „In Zeiten von Versorgungsengpässen und -ausfällen erlebt Europa als Produktionsstandort wieder eine Renaissance. Unsere Werke laufen derzeit auf Hochtouren. Für eine nachhaltige Verbesserung der Rahmenbedingungen muss die europäische Politik den Bekenntnissen aber auch konkrete Taten folgen lassen“ , so Kocher.

Trotz Corona läuft die Produktion in den Tiroler Werken derzeit ungehindert weiter. Mario Riesner, CEO Sandoz GmbH: „Wir können hier auf eine hohe Loyalität unserer Mitarbeitenden vertrauen. Durch ihren Einsatz können Patientinnen und Patienten weiterhin mit den benötigten Medikamenten versorgt werden. Als Pharmaunternehmen verfügen wir auch über höchste Sicherheitsstandards und haben umfangreiche Schutzmaßnahmen umgesetzt.“ Mit den verschiedenen Produkten von Novartis Austria werden weltweit mehr als 800 Mio. Patientenanwendungen ermöglicht. Allein in Österreich erreichen wir mit unseren Arzneimitteln 5 Millionen heimische Patientinnen und Patienten pro Jahr.

