Musikverein präsentiert Programm 2020/21: Takte, Töne, Meisterwerke

Größter Konzertveranstalter der Steiermark wurde 1815 gegründet und zählte in der zurückliegenden Saison 37.882 Besucher in 63 Konzerten.

Graz (OTS/LCG) - Der Titel der ORF-III-Dokumentation (Ausstrahlung am 29. März 2020, um 18.55 Uhr) gibt auch das Motto der neuen Saison vor: Im Vordergrund stehen interessante Debüts sowie eine enorme Repertoire-Bandbreite. Der Musikverein für Steiermark lädt unter der Leitung von Generalsekretär Michael Nemeth zu einer Reise in den weiten Kosmos der Musik mit namhaften Künstlern wie BartolomeyBittmann, Cecilia Bartoli, Piotr Beczała, den Brüdern Capuçon und Ottensamer, Adam Fischer, Dennis Russell Davies, Elīna Garanča, Folksmilch, Günther Groissböck, Elisabeth Kulman, Leo Nucci, Alice Sara Ott oder Markus Schirmer.

Festkonzerte

Von Mozarts „Don Giovanni“ über Konzerte mit den Ehrenmitgliedern Elīna Garanča und Adam Fischer bis zu einem Open-Air im Landhaushof und Gastspielen von Cecilia Bartoli, Hubert von Goisern und Chick Corea zeichnen sich die Festkonzerte durch große Vielfalt aus.

Orchesterkonzerte und Soireen

2020/2021 gestalten die Grazer Philharmoniker wieder zehn Orchesterkonzerte und drei philharmonische Soiréen unter der Leitung namhafter Dirigenten wie Rudolf Buchbinder (und Chor der Oper Graz), Jan Willem de Vriend (Solist: Daniel Ottensamer (Klarinette)) und Oksana Lyniv (Solistin: Kateryna Titova (Klavier)). Der neue Chefdirigent Roland Kluttig wird mit zwei Konzerten vertreten sein: Einmal zusammen mit Julian Rachlin (Violine) und Sarah McElravy (Viola) sowie mit Beethovens „Tripelkonzert“ mit Benjamin Schmid (Violine), Danjulo Ishizaka (Violoncello) und Markus Schirmer (Klavier).

Im Orchesterkonzertzyklus gastieren renommierte Klangkörper aus ganz Europa: Dennis Russell Davies am Pult der Philharmonie Brünn mit Maki Namekawa am Klavier, Thomas Dausgaard am Pult des BBC Scottish Symphony Orchestra mit Alice Sara Ott (Klavier) als Solistin, Cristian Măcelaru mit dem WDR Sinfonieorchester und Emmanuel Tjeknavorian (Violine), Alain Altinoglu mit den Wiener Symphonikern und Baiba Skride (Violine) sowie Gabriel Feltz am Pult der Belgrader Philharmoniker mit Narek Hakhnazaryan (Violine).

Kammerkonzerte

Kammermusik ist „Musikgenuss pur“. Der stimmungsvolle Kammermusiksaal bildet den idealen Rahmen für diesen Zyklus und macht den intimen Charakter dieser Musik noch stärker erlebbar. Das Publikum kann sich auf die Brüder Capuçon und Frank Braley, das Belcea Quartet, die Philharmonia-Akademie-Wien und Veronika Seghers (Sopran), das Goldmund Quartett, das Vision String- und Signum Saxophone-Quartet (mit Matthias Bartolomey (Violoncello)) freuen. Im Rahmen des Formates „Great Talent“ in Kooperation mit dem Wiener Konzerthaus gastieren Jevgēnijs Čepoveckis (Violine), Julia Hagen (Violoncello) und Aaron Pilsan (Klavier).

Solistenkonzerte

Vielfältige Programme mit international renommierten Künstlern prägen den Solistenkonzertzyklus, in dem auch der humorvolle Aspekt nicht zu kurz kommt, wenn Igudesman & Joo mit Augenzwinkern verlauten lassen: „And Now Beethoven!“ Mit seinen medial vielbeachteten Konzerten für Menschenrechte setzt der Musikverein seit 2014 tönende Zeichen für die Werte einer humanistisch geprägten Gesellschaft. BartolomeyBittmann präsentieren ein Konzert unter dem Motto „Progressive Strings for Human Rights“. Des Weiteren gastieren Andreas Ottensamer (Klarinette), José Gallardo (Klavier), Julian Rachlin (Violine) und Sarah McElravy.

Liederabende

Im intimen Liederabendzyklus gastieren Größen der Musikwelt wie Kammersänger Leo Nucci und Piotr Beczała (Ersatztermin der Saison 2019/2020). Elisabeth Kulman entführt das Publikum in die faszinierende Welt der Märchen und Balladen. Neben dem Debüt von Sabine Devieilhe gibt es auch ein Wiedersehen mit Günther Groissböck und Camilla Nylund.

Jugend

In den letzten Jahren entstanden zahlreiche neue Formate als Podium für junge Talente wie „Jazz Lounge“, „Musikalischer Aperitif“ und Salonkonzerte. Weitergeführt werden auch Kooperationen mit renommierten Ausbildungsstätten (Konservatorium, KUG, Sommerakademie der Wiener Philharmoniker, MUK) und dem Wiener Konzerthaus („Great Talent“). Neben Vermittlungsprojekten wie Probenbesuche für Schulklassen stehen auch abwechslungsreiche Kinderkonzerte wie unter anderem die Märchenoper „Hänsel und Gretel“ am Programm.

Der Musikverein für Steiermark in Zahlen

In der Saison 2018/2019 wurden 63 Konzerte von 37.882 Besuchern frequentiert. Die Eigenwirtschaftlichkeit liegt bei 84,12 Prozent. Der Musikverein zählt 2.600 Mitglieder und 2.593 verkaufte Abonnements. Weitere Informationen auf https://www.musikverein-graz.at.

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bilder zur Meldung hier downloaden!

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Stefanie Harnoncourt-Unverzagt

Tel.: +43 664 88169101

sharnoncourt @ leisure.at

https://www.leisure.at/presse