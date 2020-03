Oper im Steinbruch: TURANDOT auf 2021 verschoben

Die für den 8. Juli geplante Premiere von Giacomo Puccinis „Turandot“ sowie alle weiteren Termine werden in die Spielsaison 2021 verschoben.

Eisenstadt (OTS) - Aufgrund der Umsetzung behördlicher Anordnungen und aller einhergehenden Maßnahmen zur Eindämmung von Covid 19 hat sich die Geschäftsleitung der Arenaria dazu entschlossen, die Premiere von Puccinis Turandot im Steinbruch St. Margarethen in die nächstjährige Spielsaison zu verlegen. Aus derzeitiger Sicht ist es nicht möglich, den für Ende Mai geplanten Probenbeginn einzuhalten. Leading Team und SängerInnen leben und arbeiten in den verschiedensten Ländern wie zum Beispiel den USA und Italien, die sich alle in unterschiedlichen Stadien der Ausbreitung des Virus befinden. Die damit verbundenen Maßnahmen und Einschränkungen der persönlichen Reisetätigkeit machen das gemeinsame Erarbeiten der Inszenierung und alle sonstigen notwendigen Vorbereitungsarbeiten auf unbestimmte Zeit unmöglich. Eine Aufführung der Turandot im Sommer 2020 ist damit faktisch nicht möglich.

Leading Team für Saison 2021 unverändert

Glücklicherweise ist es gelungen, das Leading Team, bestehend aus dem amerikanischen Regisseur Thaddeus Strassberger und dem ebenfalls aus den USA stammenden Bühnenbildner Paul Tate dePoo für die kommende Spielsaison wieder zu gewinnen. Ebenso mit dabei sind die opulenten Kostüme des Italieners Giuseppe Palella. Das Team ist bereits bestens durch die seit Oktober letzten Jahres laufenden Vorbereitungen eingespielt und arbeitet derzeit mittels Videokonferenzen gemeinsam an der Umsetzung der mitreißenden Oper im Steinbruch St. Margarethen im kommenden Jahr. Wir sind auch guter Dinge, dass wir den Großteil der SängerInnen für 2021 verpflichtet können. Derzeit sind wir mit allen in regem Austausch.

Karten können kostenfrei umgetauscht werden

Wer bereits Karten für die betroffenen Veranstaltungen gekauft hat, wird von uns in Kürze eine schriftliche Mitteilung über die weitere Vorgehensweise erhalten. Alle aktuellen Entwicklungen sind jederzeit über unsere Website abrufbar.

Giacomo Puccinis Operndrama „Turandot“ hat am 14. Juli 2021 Premiere.

Tickets für die Vorstellungen 2021 erhalten Sie im Ticketbüro pan.event unter T +43 2682 65065 oder per E-Mail: tickets@panevent.at.

Alle Informationen unter www.operimsteinbruch.at.

TERMINE & INFORMATIONEN

Premiere: 14. Juli 2021

weitere Termine:

15., 16., 18., 22., 23., 24., 29. und 30. Juli 2021

1., 5., 6., 7., 12., 13., 19., 20., und 21. August 2021

Beginn Juli: 20.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr

Beginn August: 20.00 Uhr, Einlass ab 18.00 Uhr

Dauer: ca. 2,45 Std. inklusive Pause

Preise: € 43 bis € 146

TICKETBESTELLUNGEN

Ticketbüro pan.event

T: +43 2682 65065

E: tickets@panevent.at

Rückfragen & Kontakt:

Barbara Wagner-Gmeiner

presse @ arenaria.at

presse @ esterhazy.at

+43 2682 63004-410

www.operimsteinbruch.at