Coronavirus – Oberrauner: Auf die kleinen Betriebe nicht vergessen

Schieflage zwischen Fachbetrieben und Mischbetrieben – „Hilfe muss rasch kommen“

Wien (OTS/SK) - „Die SPÖ warnt seit Beginn der Corona-Krise davor, dass auf die kleinen Betriebe nicht vergessen werden darf. Denn sie haben nicht nur die geringere Liquidität, sondern leiden auch darunter, dass sie als Fachbetriebe wie Blumenläden, Buchhandlungen oder Schreibwarengeschäfte den Verkauf einstellen müssen und um ihr finanzielles Überleben bangen, während große Supermarktketten diese Waren weiter in ihrem Sortiment anbieten können“, so die Villacher Nationalratsabgeordnete Petra Oberrauner. Es sei angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage der kleinen Betriebe „höchst an der Zeit, dass die Regierung endlich die Verordnungen zum Covid-Krisenbewältigungsfonds und zum Härtefallfonds erlässt, damit die Betriebe wissen, wie und wann sie in welcher Höhe finanzielle Unterstützung bekommen“. ****

Aus den Ausgangsbeschränkungen und Geschäftssperren ergeben sich für die vielen kleinen Fachgeschäfte große Probleme. Gerade etwa bei den Gartenprodukten sei die Gefahr groß, dass das Geschäft jetzt bereits durch die Supermärkte abgewickelt wird, bevor die kleinen Fachhandlungen wieder öffnen dürfen. „Es geht deshalb jetzt darum, rasch zu helfen. Worauf wartet die Regierung? Die bedrohten Betriebe und ihre Beschäftigten können nicht mehr warten“, so Oberrauner. (Schluss) ah/ls

