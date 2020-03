Corona - Kucher: „Endlich Entscheidung zu Test-Ausweitung – Rendi-Wagner Appell erfolgreich“

Wien (OTS/SK) - Erfreut ist SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher, dass die Appelle von SPÖ-Chefin Rendi-Wagner an die Regierung Wirkung zeigen: „Endlich werden die Corona-Tests ausgeweitet. Kanzler Kurz hat heute die richtige Entscheidung getroffen und 15.000 Tests pro Tag angekündigt.“ Das ist der richtige Weg, denn die Entwicklungen der letzten Tage waren besorgniserregend. So gab es im Ö1-Morgenjournal heute einen Bericht, wonach es trotz eines Engpasses am privaten Markt die Möglichkeit gibt, sich testen zu lassen. „Es darf nicht vom Geld abhängen, ob ich einen Corona-Test bekomme oder nicht“, so Kucher. ****

„Das zeigt, wie verzweifelt die Menschen sind. Das sind nicht nur Privatpersonen, die sich hier am Privatmarkt Tests besorgen müssen, weil sie bei der Hotline 1450 nicht für einen Test ausgewählt wurden. Oft sind es auch Menschen aus Gesundheitsberufen, die sich bei Privatlabors gegen teures Geld testen lassen, um ihre Patienten vor Ansteckung zu schützen. Deshalb muss jetzt alles getan werden „die Empfehlungen der WHO nach mehr Testungen rasch umzusetzen sowie dringend die freien Laborkapazitäten zu nützen bzw. auszubauen“, so Kucher.

„Testen, testen, testen“ ist die wirksamste Maßnahme gegen das Virus und nimmt auch den Menschen ihre berechtigten Sorgen und Ängste. Wie SPÖ-Chefin Rendi-Wagner erklärte, gehe es dabei um eine notwendige Erweiterung der Personenkreise. Die Tests müssen auf alle Kontaktpersonen von Infizierten ausgedehnt werden, unabhängig davon, ob sie erkranken, oder nicht. Dringend notwendig ist auch die sofortige Beauftragung einer serologischen Querschnittstudie, um über die Antikörperbestimmung ein Bild über die Immunität in der Bevölkerung zu bekommen. „Es gibt Länder, wie Taiwan oder Südkorea, die damit Erfolg gehabt haben. Deshalb ist es gut, dass Kurz den Kurs in Österreich jetzt ändert und in diese Richtung geht“, so der SPÖ-Gesundheitssprecher. (Schluss) up/sl

