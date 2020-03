Neu bei K-TV: Heilige Messe zum Hochfest der Verkündigung aus Nazareth - Israel

Deutscher Kommentar aus der Schweiz zugeschaltet

Rom/Nazareth (ots) - Erstmals überträgt der katholische Fernsehsender K-TV einen Gottesdienst live aus dem Heiligen Land. Am Hochfest der Verkündigung des Herrn, Mittwoch 25.03. um 17:00 senden wir live aus der Verkündigungsbasilika in Nazareth mit deutschem Kommentar. "Damit bringen wir diese ganz besondere Kirche im gelobten Land in diesen Krisenzeiten ausgerechnet zum Hochfest der Verkündigung in die Wohnzimmer", freut sich Geschäftsführer Dr. Johannes Hattler.

Neue Sendung

Ermutigung und Stärkung der Gläubigen gelingt K-TV derzeit speziell durch die eigens eingerichtete "Stunde der Seelsorge", bei der Menschen per E-Mail oder Post ihre Nöte, Sorgen und Ängste einbringen können. Pfarrer Dr. Thomas Maria Rimmel, K-TV, und Pater Karl Wallner, missio Österreich, beantworten aktuelle Fragen und Anliegen. Zahlreiche Gläubigen nehmen dieses Angebot gerne in Anspruch. Immer werktags um 14:30 Uhr

K-TV verschreibt sich in dieser schweren Zeit des Coronavirus besonders der Übertragung der Hl. Messe und bietet mehrere Heilige Messen täglich im Live-Stream auf Facebook, im Internet und im Fernsehen. Jedem Morgen Live auch die Heilige Messe mit Papst Franziskus aus dem Vatikan.

Gläubige können in der gesamten DACH-Region nur noch vereinzelt oder gar nicht mehr an Heiligen Messen teilnehmen. Für viele Menschen ist das eine schwierige, fast unerträgliche Situation. Wir von K-TV sind davon überzeugt, dass die Hl. Messe trotzdem gefeiert werden muss und jedem wenigstens über die Medien zugänglich sein sollte. Denn besonders in diesen Zeiten des Leids und der Dunkelheit ist es umso wichtiger, den Menschen die frohe Botschaft zu verkünden und sie in ihrem Glauben zu ermutigen und zu bestärken. https://k-tv.org/

