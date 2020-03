Haier Smart Home startet globale IoC-Plattform für antibakterielle Produkte zur zuverlässigen Epidemievorsorge

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Als Reaktion auf die globale COVID-19-Pandemie hat Haier Smart Home Co., Ltd. ("Haier", Shanghai: 600690), der wichtige Gerätehersteller und größte Anbieter des Smart-Home-Netzwerks der Welt, seine führende Haier Internet of Clothing ("IoC") Global Antibacterial and Epidemic Prevention Guarantee Platform (globale Plattform für antibakterielle Produkte zur zuverlässigen Epidemievorsorge) eröffnet. Mit dieser Plattform unterstützt Haier IoC die Welt im Kampf gegen COVID-19, denn hier werden Unternehmen mit Spendern und Herstellern aller Länder und Branchen verbunden, um gemeinsam gegen Materialengpässe zu kämpfen und qualitativ hochwertige Ressourcen zu finden.

Die Anfang März an den Start gegangene Plattform deckt drei wichtige Bereiche ab: die Produktion von Rohmaterialien, die Gesundheit in den Unternehmen sowie die Sicherheit und Überwachung von Geschäften und Fabriken, die Gesundheit in Haushalten und die Epidemieprävention. Seit ihrer Einführung hat die Plattform bereits grenzüberschreitende Erfolge zu verzeichnen, vor allem zwischen China und Europa. Nach ihrem Start gingen auf der Haier IoC-Plattform Anfragen von UNITERS, einem globalen Unternehmen für Lederpflege mit Hauptsitz in Italien ein, das nach Gesichtsmasken zum Schutz der Mitarbeiter gegen COVID-19 suchte. Einen Tag nach der Registrierung stellte Haier IoC einen Kontakt zwischen UNITERS und einem Lieferanten in China her. Die ersten Materialchargen sollen nächste Woche in Italien eintreffen.

"Als UNITERS auf die Global Antibacterial and Epidemic Prevention Guarantee-Plattform gestoßen war, wollte das Unternehmen seinen Bedarf sofort anmelden", erklärt Ziwei Wen, zuständig für die Plattform. "Wir nutzen unser umfassendes Netzwerk mit Ressourcen aus den unterschiedlichsten Branchen und stellen sehr schnell den Kontakt zu nationalen Herstellern her, die bereit sind, Gesichtsmasken zu spenden, um so den kontinuierlichen Schutz von Kunden und Mitarbeitern zu gewährleisten."

Die von Haier IoC geführte Plattform umfasst ein Netzwerk, das sich über die Bekleidungs-, Färbe- und IoT-Branche erstreckt, und erfüllt alle Anforderungen internationaler Spendengesetze. Derzeit arbeitet Haier IoC mit der chinesischen Modevereinigung, dem chinesischen Verband der Färbeunternehmen und dem Ausschuss der Färbeexperten sowie internationalen Organisationen wie dem Verband für Entwicklung und französisch-chinesischen Austausch zusammen, um weltweit führende Quellen aus der Bekleidungs- und Reinigungsbranche zu integrieren. Globale Geschäftseigner und Einzelpersonen können über die Plattform antibakterielle Materialien und Produkte der Epidemievorsorge von Schutzmaßnahmen für den Privatgebrauch bis zu Schutzausrüstung bedarfsgerecht auswählen.

Unternehmen können so den angemessenen und sicheren Zugang zu Zubehör der Epidemievorsorge, wie z. B. Schutzmasken, Handschuhe, Desinfektionsmittel, Schutzbekleidung und -brillen, sicherstellen, und ihre Mitarbeiter schützen, sobald die Produktion fortgesetzt wird. Bei Wiederaufnahme der Arbeit können Unternehmen mithilfe von Überwachungstools zum gesundheitlichen Schutz, wie Temperaturmess-Tore, Thermometer und Wärmekameras, geeignete Maßnahmen implementieren, um ihre Mitarbeiter gesund zu halten und die Sicherheit von Leben und Produktion zu gewährleisten.

Für Einzelpersonen, die ihre Privathaushalte schützen möchten, werden auf der Plattform die wichtigsten Produkte zur Epidemievorsorge zusammengestellt, mit denen Gesundheit und Sicherheit im Privatbereich sichergestellt werden. Dank intelligenter Schuhschränke und antibakterieller Desinfektionsmittel, Tücher und Sprays können alle Haushaltsmitglieder sicher nach Hause zurückkehren. Gleichzeitig sorgen intelligente Geräte wie die Haier Waschmaschine und Bekleidungsschutzschränke für die Sterilisierung der Wäsche und damit für den Schutz der ganzen Familie. Im Wohnbereich sorgen Luftreiniger und UV-Desinfektionslampen für die Zirkulation gesunder, sauberer Luft. In der Küche arbeitet der Haier Geschirrspüler mit innovativem, hoch temperiertem Dampf und einer 360°-Sprühtechnologie, um Verunreinigungen schnell zu lösen und die Küchenhygiene zu gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://anti-virus.haier-ioc.com/home/index.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/ 1136526/Haier_Smart_Home.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Ida Lou

louyx @ haier.com

+86-532-8893-7947