ZTE meldet Verkaufsstart des Video-Smartphones Axon 11 5G in China

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), ein international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat sein erstes 5G Video-Smartphone Axon 11 in China lanciert. Das Smartphone kombiniert herausragende 5G-Performance mit elegantem Design sowie neuartigen Funktionen für Videoaufnahmen und -bearbeitungen. "ZTE ist dem nachhaltigen Erfolg der Telekommunikationsbranche verpflichtet und wird seine Innovationsarbeit unermüdlich fortsetzen", sagte Xu Feng, SVP der ZTE Corporation und Präsident der Mobile Device Division. "Im 5G-Zeitalter werden die Nutzer verstärkt mit großen Videodateien in HD-Qualität arbeiten. Daher wird ZTE seine Investition unter anderem in Videoalgorithmen verstärken. Dabei werden wir den Schwerpunkt auf zwei Aspekte legen: Kommunikationsleistung und Videoalgorithmen. Unser Ziel ist es, Verbrauchern erstklassige 5G-Endgeräte zu liefern."

Erstklassige Funktionen für Videoaufnahmen und -bearbeitungen

Egal ob Profi-Vlogger oder Endverbraucher - heute nutzt bereits jeder das Videoformat, um den Alltag festzuhalten und zu teilen oder dynamische Informationsinhalte zu konsumieren. In China gab es 2019 über 820 Millionen Nutzer von Kurzvideos, Tendenz steigend. Neben Auflösung und Bildwiederholfrequenz ist die Videostabilisierung einer der Hauptfaktoren, die die Videoqualität bestimmen.

ZTEs Axon 11 5G kann hochauflösende 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde (fps) aufnehmen. Dabei kommt ein KI-gestütztes Quad-Aufnahmesystem zum Einsatz, das aus einer 64 MP Super-HD-Hauptkamera, einer 8 MP Weitwinkelkamera mit maximal 120 Grad, einer speziellen 2 MP Makrokamera und einer professionellen Tiefenschärfe-Kamera besteht. Sowohl die Hauptkamera als auch die Weitwinkelkamera unterstützen die Videostabilisierung. Diese ermöglicht eine dynamische Kompensation von Verwacklungen, um die Videoaufnahme schärfer und stabiler zu machen. Mit dem ZTE Axon 11 5G können Verbraucher flüssige Videos in hoher Qualität aufnehmen, um die schönsten Momente im Leben festzuhalten.

ZTEs Axon 11 5G verfügt über neuartige Funktionen zur Videobearbeitung, damit Verbraucher ihre Videos immer und überall bearbeiten können. Unterstützt werden verschiedene Spezialeffekte für Übergänge sowie das Zusammenfügen von Videos, Filter und Musik. Mit diesem 5G-Smartphone können Anwenderihr Leben in einer noch nie dagewesenen Qualität festhalten. 5G zeichnet sich durch eine hohe Bandbreite und geringe Latenz aus.

Verbesserte 5G-Leistungsmerkmale für ultimative Erlebnisse

Das ZTE Axon 11 5G unterstützt den SA- und NSA-Modus (Stand Alone- und Non-Stand Alone-Modus) und ermöglicht gleichzeitigen Mehrkanal-Zugriff in Wi-Fi- und Mobilfunknetze (4G/5G). Komplexe Signalumgebungen beherrscht das Smartphone spielend, außerdem nutzt es das volle 5G-Frequenzband, unterstützt alle Netzbetreiber und kann die Geschwindigkeit des überlagerten Netzwerks weiter beschleunigen. Ausgestattet mit der Qualcomm® Snapdragon(TM) 765G Mobile Platform, ermöglicht es überragende 5G-Erlebnisse. In Zusammenspiel mit ZTEs intelligenter Netzbeschleunigungstechnologie Link-Booster ist das ZTE Axon 11 5G in der Lage, nahtlos zwischen Wi-Fi- und Mobilfunknetzen umzuschalten. Zu diesem Zweck werden das Nutzungsszenario und die Netzbedingungen analysiert, und durch gleichzeitige Anwendung beider Netze werden Downloads beschleunigt. Die Umschaltgeschwindigkeit lässt sich so um 50 Prozent verbessern (*Testergebnis aus dem ZTE Lab).

Ein weiteres Highlight des ZTE Axon 11 5G ist Z-Booster 2.0, eine systemweite Optimierungs-Engine der nächsten Generation. Sie nutzt KI-Algorithmen, um Systemressourcen intelligent zuzuweisen. Dadurch wird das Benutzererlebnis in verschiedenen Bereichen optimiert, beispielsweise beim App-Start, Systembetrieb, Netz-Switching und verschiedene andere Szenarien. Z-Booster 2.0 besteht aus drei Funktionsmodulen: App-Booster für schnellere App-Starts, System-Booster inklusive RAM-Booster, FS-Booster und Power-Booster für effizientere Performance und Link-Booster für ein besseres Internet- und Kommunikationserlebnis.

Die Lösung zur intelligenten Regelung der Netzversorgung nutzt detaillierte Daten zum Nutzungsverhalten und den Betriebsstatus von Apps, um die Akkulaufzeit um bis zu 35 Prozent zu verlängern (*Testergebnis aus dem ZTE Lab). Die Ansprüche der Nutzer bezüglich schnellerer Netzanbindung, reibungsloserem Betrieb und längerer Akkulaufzeit werden so im 5G-Zeitalter vollumfänglich erfüllt.

Elegantes Design mit Curved Display

Beim Design setzt das neue ZTE Axon 11 5G auf Schlankheit und Eleganz. Sein flexibles 6,47 Zoll Waterdrop-Display mit abgerundeten Rändern erreicht ein Display-Gehäuse-Verhältnis von 92 Prozent. Das an allen vier Seiten abgerundete 3D-Glas sieht nicht nur schön aus, sondern lässt das Handy auch noch dünner erscheinen. Es lässt sich perfekt mit einer Hand halten und bietet eine geschmeidige Haptik. Von der Seite erinnert dieses Smartphone an ein Skateboard, während oben und unten Kurven auf G3-Niveauverwendet wurden. Dies führt zu einer 360-Grad-Integration des Gehäuses und verbessert die Handhabung dieses Smartphones im Hochformat. Mit einem extrem schlanken Gehäusedesign ist das ZTE Axon 11 gerade einmal 7,9 mm dünn. Und mit 168 g ist es derzeit das leichteste handelsübliche 5G-Smartphone.

Das ZTE Axon 11 5G kann ab dem 23. März in China auf den Online-Plattformen www.myzte.com, zte.jd.com und zte.tmall.com vorbestellt werden. Das ZTE Axon 11 5G wird in China zum Einstiegspreis von umgerechnet rund 350 Euro angeboten.

Unter dem folgenden Link finden Sie das Produktvideo:

https://www.ztedevices.com/en/videos/axon11/

Über ZTEMobile Devices

ZTE Mobile Devices ist ein Geschäftsbereich der ZTE Corporation, ein international führender Anbieter von modernen mobilen Endgeräten und anderen Telekommunikationslösungen. Als Vorreiter der Idee "Value for Money" - Top-Ausstattung zu einem günstigen Preis - ist das börsennotierte, chinesische Unternehmen seit 2012 mit seinen Smartphones und mobilen Terminals auf dem deutschen Markt aktiv. Die Produktfamilien Axon und Blade sind hierzulande seit Jahren erfolgreich und bieten in ihrer Klasse eine leistungsstarke und elegante Alternative mit besten technischen Ausstattungsmerkmalen. Auch die Flaggschiff-Smartphones von ZTE haben in den vergangenen Jahren Top-Bewertungen in der Fachpresse und von unabhängiger Seite erhalten. Als führender Anbieter von 5G-Technologien hat ZTE das weltweit erste 5G-Smartphone vorgestellt und verfügt über ein komplettes Portfolio an 5G-Terminals. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit einem Großteil der größten Mobilfunkbetreiber der Welt und belegt seit 2011 kontinuierlich Spitzenplätze im WIPO-Ranking internationaler PCT-Patentanmeldungen.

Weitere Informationen über die mobilen Endgeräte von ZTE gibt es unter:

Netz 5G: n1/n3/n41/n78/n79FDD: B1/3/4/5/7/8/12/17/20TDD: B34/38/39/40/41UMTS: B1/2/4/5/8CDMA: BC0GSM: B2/3/5/8LTE 4×4MIMODL

3CA,DL 2CA;UL 2CA



Plattform Qualcomm® Snapdragon(TM) 765G Mobile Platform

Speicher 6 GB RAM + 128 GB ROM8 GB RAM + 128 GB ROM8 GB RAM + 256 GB ROM



Betriebssystem MiFavor 10 (auf Basis von Android 10)



Display 6,47 Zoll FHD+(1080 × 2340), AMOLED



Kamera Hinten: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MPVorne: 20 MP



Akku 4000 mAh (typisch), QC4+



Schnittstelle USB Typ C 3.1nano + nano/Micro SD(bis 2 TB)



Abmessungen 159,2 × 73,4 × 7,9 mm

Ausstattung In-Display-Fingerprint, DTS:X ® Ultra, Hi-Fi-Ohrhörer, NFCGPS/A-GPS/BeiDou/Galileo/GLONASS, 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.1Beschleunigungssensor, Näherungs- & Umgebungssensor, RGB-Sensor,

Kompass, Gyroskop

Rückfragen & Kontakt:

ZTE

ZTE Deutschland GmbH

Yue Li

NiederkasselerLohweg 175

40547 Düsseldorf

Tel. +49 15222565189

E-Mail:li.yue3 @ zte.com.cn

Presseagentur ZTE

LEWIS Communications

Lisa Brandes/Ann-Christin Schiller

Johannstraße 1

40476 Düsseldorf

Tel. +49 (0)2118824 7637

E-Mail: ZTEGermany @ teamlewis.com

Technische Daten des ZTE Axon 11 5G: