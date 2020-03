Familienprogramm der NÖ Familienland GmbH für Zuhause

LR Teschl-Hofmeister: Familien sollen dabei unterstützt werden, die gemeinsame Zeit kreativ zu nutzen und zu genießen

St. Pölten (OTS/NLK) - Die aktuelle Situation rund um das Coronavirus stellt Familien aktuell vor viele Herausforderungen. Um die Tage der Ausgangsbeschränkung in den eigenen vier Wänden möglichst abwechslungsreich und kreativ zu gestalten, hat die NÖ Familienland GmbH ihr Social-Media-Angebot erweitert. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister erklärt: „Wir wissen, dass Niederösterreichs Familien jetzt viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen. Um Langeweile effektiv entgegenzuwirken und diese Phase als positives Miteinander zu erleben, wurde ein abwechslungsreiches und qualitätsvolles Programm mit Materialien, Tipps und Hinweisen zur Überbrückung dieser Tage ausgearbeitet. Über die Social-Media-Kanäle der NÖ Familienland GmbH werden diese ab sofort zur Verfügung stehen. Familien sollen dabei unterstützt werden, die gemeinsame Zeit kreativ zu nutzen und zu genießen.“

So werden ab dieser Woche spezielle Inhalte über Facebook und Instagram der NÖ Familienland GmbH-Seite geteilt. Von Basteltipps über Rätsel-, Buch- und Filmtipps bis hin zu unterhaltsamen Spieletipps – alle Altersgruppen werden gleichermaßen fündig und können auf dieses kostenfreie Angebot zugreifen. Mit dem Hashtag #noedaheim werden laufend anregende Materialien ergänzt. Sie ermöglichen einen sinnvollen und lustigen Zeitvertreib der ganzen Familie. „Die NÖ Familienland GmbH leistet damit einen wertvollen Beitrag, um Niederösterreichs Familien in der aktuellen Situation bestmöglich zu unterstützen“, so die Landesrätin.

Die familienfreundlichen Unterhaltungsangebote der NÖ Familienland GmbH stehen unter www.facebook.com/noe.familienland/ und www.instagram.com/noe.familienland/ für alle Nutzerinnen und Nutzer abrufbereit zur Verfügung.

