A1 setzt ein Zeichen: #bleibdaheim bei jedem Blick aufs Smartphone

Wien (OTS) - Das Smartphone hat die ganze Welt mobil gemacht - jetzt erinnert es daran, dass man Leben retten kann, wenn man daheim bleibt: Ab heute sehen alle A1 Kunden statt der Netzkennung „A1“ den Appell „#bleibdaheim“ bei jedem Blick aufs Handydisplay und werden so viele Male am Tag an die ganz einfache Regel „zu Hause bleiben und Abstand halten heißt Leben retten“ erinnert.



„Es ist in der aktuellen Situation ein Dienst an allen Menschen Österreichs, einfach so viel wie möglich zu Hause zu bleiben und Abstand zu halten. Mit unserer neuen Netzkennung #bleibdaheim zeigen wir allen A1 Kunden, dass wir uns darum kümmern, dass sie beruflich und privat bestens verbunden sind – ohne ständig das Haus verlassen zu müssen,“ beschreibt A1 CEO Marcus Grausam die Idee von #bleibdaheim.



Die Netzwerkkennung „A1 AT #bleibdaheim“ wird automatische auf allen Smartphones statt der Kennung „A1“ bis auf weiteres angezeigt und nach Ende der aktuellen Situation rund um COVID19/Corona wieder auf das alt bekannte „A1“ geändert.

