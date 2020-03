SPA AWARDS 2020: Die Gewinner der besten internationalen Pflegeprodukte und Spas stehen fest (FOTO)

Hamburg (ots) - Bereits zum 24. Mal wurden in diesem Jahr die SPA AWARDS (ehemals GALA SPA AWARDS), eine der wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen, vergeben. Die Verleihung in Baden-Baden fand in diesem Jahr jedoch nicht statt. Das Verlagshaus Gruner + Jahr und sein Vermarkter Ad Alliance reagierten auf die anhaltende Verbreitung des Corona-Virus und die damit verbundenen Risiken für Veranstaltungen. Die Gewinner wurden stattdessen mittels einer Video-Botschaft von Barbara Schöneberger, die durch den Abend geführt hätte, beglückwünscht.

Die Preisträger der SPA AWARDS 2020 im Überblick:

Kategorie Luxury Concepts

Helena Rubinstein: Prodigy Cellglow



Kategorie Innovation Concepts

La Roche-Posay: My Skin Track UV



Kategorie Cult Concepts

La Mer: Crème de la Mer



Kategorie Organic Concepts

Annemarie Börlind: Body Care



Kategorie Medical & Health Concepts

Ayurveda Parkschlösschen



Kategorie Spa Concepts

Lefay Resort & Spa Dolomiti

Mehr Informationen zu den Preisträgern finden sich ab dem 26. März in GALA (Ausgabe 14/2020) und unter https://spa-awards-ad-alliance.de.

Gruner + Jahr und die Ad Alliance verleihen die SPA AWARDS gemeinsam mit dem Co-Initiator Brenners Park-Hotel & Spa sowie den Partnern der Veranstaltung Audi, Berlina Ingwershot, Casino Baden-Baden, Cynosure, Douglas, Lana Mueller, Lancôme, Orthomol Beauty, Pommery, Roomers Hotel Baden-Baden und Shan Rahimkhan.

Über die SPA AWARDS

Die SPA AWARDS zählen zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa- Auszeichnungen. Prämiert werden nur erstklassige Pflegeprodukte und Hotels bzw. Locations, die dem ganzheitlichen Anspruch der SPA AWARDS gerecht werden. Die Jury setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Die Ärztin für ästhetische Schönheitsmedizin Dr. med. Susanne Steinkraus, die Dermatologin und Professorin für Kosmetikwissenschaften Prof. Dr. Martina Kerscher, der Spezialist für Forschung, Entwicklung und Herstellung von Naturkosmetika und Naturarznei Dr. David Hauck, der Direktor des Brenners Park-Hotel & Spa Henning Matthiesen mit Frank Marrenbach (CEO Oetker Collection), Stylist und Publisher Armin Morbach, RTL Exklusiv Moderatorin Frauke Ludowig, Chefredakteurin BRIGITTE und GALA digital Doris Brückner, Beauty Director GALA, BRIGITTE, BRIGITTE MOM/WOMAN/WIR Merle Rebentisch, Ressortleitung Beauty BARBARA Heike Rheker, stv. Beauty Director BRIGITTE Nicole Lötters und Leitung Beauty

GALA digital Nane Meyer.

Zur Ad Alliance

