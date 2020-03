Mit Wissensvorsprung durch die Corona-Krise

Power Webinarreihe der ARS Akademie bietet umfassende Hilfestellung für Unternehmen

Wien (OTS) - Die Corona-Krise stellt Unternehmen vor vielfältige Herausforderungen: finanzielle, führungstechnische, arbeitsrechtliche aber auch persönliche. Die Expertinnen und Experten der ARS Akademie gehen daher in der Power Webinarreihe auf derzeit brisante Fragen ein. In ein bis zwei Stunden erhalten die Unternehmer und deren Mitarbeiter mittels Online-Webinar wertvolle Tipps, die gerade in dieser Zeit der Unsicherheit wertvolle Unterstützung bringen.

Wissen ist auch in krisenhaften Zeiten ein wichtiger Anker

„Die aktuellen Herausforderungen machen es für Unternehmen schwierig, sich laufend auf den Letztstand der Informationen zu bringen. Unsere Expertinnen und Experten machen genau das und liefern in komprimierter Form die wichtigsten Fakten. Damit ersparen sich Unternehmen und deren Mitarbeiter wertvolle Zeit oder bekommen sogar Inputs, die das finanzielle Überleben erleichtern“, bringt ARS Akademie-Geschäftsführer Richard Melbinger den Nutzen der Power Webinarreihe auf den Punkt. „Die Webinarreihe ist so konzipiert, dass man nach ein bis zwei Stunden Lösungen für derzeit akute Fragestellungen erhält. Die Teilnehmer können weiters vorab Fragen einsenden, die dann auch im Webinar besprochen werden. Das Lernen im virtuellen Raum hat zusätzlich den Vorteil, persönliche soziale Kontakte zu verhindern und damit seine Gesundheit zu schützen.“

Power Webinarreihe im Detail

Die Power Webinarreihe der ARS Akademie beinhaltet derzeit folgende Themen:

Corona-Kurzarbeit und Alternativen

Homeoffice in der Corona-Krise

Meistern von Liquiditätsengpässen in Zeiten von COVID 19

Durch die Krise - gemeinsam mit der Hausbank

Beihilfen und Förderungen in Zeiten von COVID 19

Mietzinsminderung wegen Geschäftsschließung

Familienrecht – Kontaktrecht aufgrund von COVID-19

COVID-19: Krisenmanagement in der Vergabepraxis

Online-Meetings effizient führen

Verkauf über Online-Meetings

Onboarding von Mitarbeitern im virtuellen Setting

HR Business Partner im virtuellen Setting

Kurzarbeit am Bau aufgrund von COVID-19

Corona – Wer trägt das rechtliche Risiko am Bau?

Baurecht in Zeiten von COVID-19 inklusive arbeitsrechtlicher Aspekte

Den aktuellen Stand der täglich wachsenden Webinarreihe findet man unter www.ars.at.

Weiterbildung in der virtuellen Welt statt im Seminarraum

Zudem hat und wird die ARS Akademie Weiterbildungsangebote – bei denen es inhaltlich und didaktisch sinnvoll ist – vom Seminarraum in die virtuelle Welt verlegen. So können sich beispielsweise bereits ab sofort angehende (Holz-)Baumeister online auf ihre Befähigungsprüfung oder auch Rechtsanwaltsanwärter im Steuerrecht online auf die Rechtsanwaltsprüfung vorbereiten.

