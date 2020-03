Zeit daheim ist wertvolle Zeit mit dem Haustier

VIER PFOTEN bietet Tipps zur Beschäftigung – für Vier- und Zweibeiner

Wien (OTS) - Gerade in schwierigen Zeiten spielen Haustiere eine besondere Rolle als Begleiter und Freund. Sie spenden ihren Besitzern Trost und emotionale Unterstützung, die Interaktion mit Tieren senkt außerdem das Stressniveau. VIER PFOTEN appelliert vor allem an jene Haustierhalter, die derzeit zu Hause arbeiten oder sich in Quarantäne befinden, die aktuelle Ausnahmesituation positiv zu nutzen und sich jetzt besonders ausgiebig mit dem Tier zu beschäftigen. Die Tierschutzorganisation hat außerdem mit #ClickAndLearn eine Seite mit „tierischen Spielen“ auf der Homepage eingerichtet, die vor allem Kindern Spaß und Information gleichzeitig bietet, wie etwa ein Online-Tier-Memory: www.vier-pfoten.at/clickandlearn

Veronika Weissenböck, Kampagnenleiterin von VIER PFOTEN, hat einige Beschäftigungs-Ideen für unsere Vierbeiner zusammengetragen:

Hunde

Suchspiele: Spielzeug, Leckerlis oder sich selbst in der Wohnung verstecken und den Hund auf die Suche schicken.

Nasenarbeit: Ein Parcours aus mehreren umgedrehten Bechern oder Tassen aufstellen, ein paar Leckerlies unter eins der Verstecke legen und diese den Vierbeiner erschnüffeln lassen.

Indoor-Agility: Einfach eine Hürde aus zwei Kübeln und einem Besenstiel zum Drüberspringen, einem Hocker zum Draufspringen, eine aus Stühlen und Decken gebildete Brücke zum Drunterkriechen aufbauen.

Kauen und Schlecken: Natürliches Verhalten fördern und Kauspielzeug oder in viel Wasser eingefrorene Leckerlies anbieten.

Aufräumen: Auch der Hund kann sein Spielzeug „wegräumen“, am besten in eine Kiste.

Kommandos beibringen: Beherrscht der Hund die Grundkommandos „Sitz", „Platz", „Bleib"? Jetzt ist eine gute Zeit zum Üben.

Namen lehren: Spielzeugen Namen geben und Hunde auffordern, „Teddy“, „Ball“ oder „Puppe“ zu holen und in eine Truhe zu legen.

Katzen

Agility: Do-It-Yourself-Talente nutzen und Parcours für die Samtpfoten bauen. Im Internet gibt es eine Unmenge an Anregungen zu Parcours, die an der Wand entlang bis zur Decke und wieder runter führen.

Angelspiele: Aus einer Schnur eine Art Angel machen. Am Ende wird ein Federball befestigt und dieser dann durch den Raum geschwungen. Die Katze wird es lieben, ihn zu jagen.

Clickertraining: Mittels Clickertraining kann man einer Katze viel beibringen. Zum Beispiel „Sitz“, „High five“, „Gib Bussi“.

Laser: Einen Laserlichtpunkt durch den Raum huschen lassen, und schon kann die Katze ihrer Jagdleidenschaft frönen.

Kleintiere

Do it yourself-Spielzeuge: Eine Anregung gibt das DIY-Video von VIER PFOTEN.

Parcours: Dazu einen kleinen Hindernis-Parcours aufbauen. Ein paar kleine unterschiedlich hohe Kistchen mit Leckerlis darauf können so aufgestellt werden, dass ein Meerschweinchen oder Kaninchen dort auf- und absteigen muss.

Versteckspiele: Der Anreiz ist besonders hoch, wenn es darum geht, Leckerlis zu finden. Einfach ein paar gesunde Häppchen im Raum verteilen und das Kleintier auf die Suche schicken (anfänglich wird es etwas Unterstützung benötigen).

Fangspiele: Ein Stück Apfel, an einem festen Band befestigt, wird durch den Raum gezogen. Die Kleintiere werden dadurch aufgefordert, das Obst zu jagen.

„ Wir garantieren, dass sich mit diesen Tipps nicht nur die Tiere, sondern auch die Halter amüsieren werden. Außerdem werden die Tiere damit auch geistig gefordert, was sehr wichtig ist “, so VIER PFOTEN Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck.

