Sebastian Hertrich gewinnt den PHÖNIX 2020

20.000 Euro Preisgeld gehen an Künstler aus Erlangen

Tutzing / Wien (ots) - Der von eurobuch.com, der größten Suchmaschine für Bücher mit 20.000 Euro dotierte "PHÖNIX - Der Kunstpreis für Nachwuchskünstler", geht dieses Jahr an Sebastian Hertrich. Der Bildhauer wird für seine figürlichen Werke aus Acrylglas, Gips und Kunststoff mit Computerplatinen als farbig bestimmende Oberfläche ausgezeichnet.

Link zum Künstler: www.sebastianhertrich.de

Sebastian Hertrich, 1985 in Halle an der Saale geboren, lernte Holzbildhauerei in Oberammergau und erhielt dort seinen Gesellenbrief. Im Anschluss daran studierte er Freie Kunst an der Bauhaus-Universität in Weimar. 2015 beendete er die Ausbildung mit Diplom. Seitdem bestückt er zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland und erhielt mehrere Auszeichnungen. Mit seinen innovativen Ideen überzeugte der in Erlangen lebende Bildhauer auch die Jury des PHÖNIX Kunstpreises.

"Sebastian Hertrichs Werke faszinieren auf den ersten Blick - die zeitlose Ästhetik, ihre räumliche Präsenz und die ungewöhnliche Farbigkeit sind umwerfend. Der zweite Blick offenbart überraschende Materialien. Glitzernde Computerplatinen und transparentes Acrylglas sind meisterhaft verarbeitet und verweisen auf die kritische Auseinandersetzung des Bildhauers mit den Verheißungen der Digitalisierung. Einmalig, klug und sehr aktuell." begründet die Jury ihre Entscheidung.

Zum zwölften Mal wird der PHÖNIX verliehen. Für den aktuellen Wettbewerb hatten sich rund 330 Künstler aus dem In- und Ausland beworben.

Mitglieder des Kuratoriums sind die Künstlerin Ursula von Rheinbaben, der Direktor des Buchheim Museums, Daniel J. Schreiber, Judith Stumptner (bis 29.02.2020 stellvertretende Direktorin der Evangelische Akademie Tutzing) und der ehemalige Oberbürgermeister von München, Christian Ude.

Die Preisverleihung findet voraussichtlich am 7. Mai 2020 um 19.00 Uhr in der Evangelischen Akademie Tutzing statt, die gemeinsam mit der eurobuch GmbH den Kunstpreis vergibt.

Die Pressemitteilung wird zeitgleich von der eurobuch GmbH und der Evangelischen Akademie Tutzing verschickt.

