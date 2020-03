Vana: „Verschnaufpause im Streit um ungarisches Notlagengesetz für EU-Interventionen nützen“

EVP muss Fidesz-ParteikollegInnen zum Widerstand gegen Orbán ermutigen

Wien (OTS) - „Verschoben ist nicht aufgehoben – das gilt mehr denn je für das umstrittene ungarische Notlagengesetz, mit dem Ministerpräsident Orbán die Gewaltenteilung in Ungarn aushebeln und per Dekret auf unbegrenzte Zeit regieren könnte. Dass der Gesetzentwurf heute die nötige Vierfünftelmehrheit verfehlte und es daher nicht auf die Tagesordnung des Parlaments schaffte, ist ein Etappenerfolg. Doch Orbáns Fidesz-Partei kann das Gesetz kommende Woche neuerlich auf die Parlamentsagenda setzen und es mit Zweidrittelmehrheit verabschieden“, warnt Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament.

Vana fordert: „Die durch den heutigen Erfolg der ungarischen Opposition ermöglichte Verschnaufpause im Kampf um die Demokratie in Ungarn müssen die EU-Institutionen nützen, um gegen dieses Ermächtigungsgesetz auf allen Ebenen zu intervenieren. Die Botschaft aus Brüssel an Budapest muss unmissverständlich sein: Mit diesem Gesetz würde Orbán eine rote Linie zu viel überschreiten. Ich fordere auch die EVP auf, ihren immer noch vorhandenen Einfluss auf ihre ParteikollegInnen in der Fidesz geltend zu machen und die noch vorhandenen DemokratInnen in dieser Partei zum Widerstand gegen den von Orbán geplanten Corona-Putsch zu ermutigen.“







