EANS-Stimmrechte: Korrektur: Palfinger AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Bergheim, 23.03.2020

Überblick

1. Emittent: PALFINGER AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person

Name: Global Alpha Capital Management Partnership

Sitz: Montreal

Staat: Canada

4. Namen der Aktionäre:

5. Datum der Schwellenberührung: 5.3.2020

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________ | |Prozentanteile| Prozentanteile der |Summe |Gesamtzahl | | | der | Stimmrechte, die die | von | der | | | Stimmrechte, | Finanz-/sonstigen |7.A + |Stimmrechte| | |die zu Aktien |Instrumenterepräsentieren|7.B in| des | |__________________|gehören_(7.A)_|_____(7.B.1_+_7.B.2)_____|__%___|Emittenten_| | Situation am | | | | | | Tag der | 4,00 % | 0,00 % |4,00 %|37 593 258 | |Schwellenberührung|______________|_________________________|______|___________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 0,00 % | 0,00 % |0,00 %| | |(sofern_anwendbar)|______________|_________________________|______|___________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000758305|_______________|______1_503_763|_______________|_________4,00_%| |_Subsumme_A_|___________1_503_763___________|____________4,00_%_____________|

______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|______________|________________|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

X Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

_____________________________________________________________________________ | | | | | Direkt | | | | | Direkt | Direkt | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert| gehaltene | Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer| Stimmrechte | sonstige | beiden (%) | | | | |in Aktien (%)|Instrumente | | |_________|____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________| | |Global Alpha| | | | | | 1 |Capital | | | | | | |Management | | | | | |_________|Partnership_|____________|_____________|_____________|_____________| | |Global Alpha| | | | | | 2 |Capital | 1 | 4,00 %| | 4,00 %| | |Management | | | | | |_________|Ltd.________|____________|_____________|_____________|_____________| |_________|____________|____________|_____________|_____________|_____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

Dies ist eine Änderung zu der am 6. März 2020 getätigten Einreichung, wie von der FMA gefordert.

Die Global Alpha Capital Management Ltd. ist ein in Kanada ansässiger Vermögensverwalter mit eigenem Ermessensspielraum und hat die Mitteilung für eine Reihe von Gemeinschaftsfonds und Kundenkonten eingereicht, für die die Global Alpha Capital Management Ltd. die Kontrolle über die Stimmrechte nach eigenem Ermessen hat. Die Anteile an den Gemeinschaftsfonds werden von verschiedenen Kunden gehalten. Die Global Alpha Capital Management Ltd. hält keine der Anteile im eigenen Namen.

Erhalt der korrigierten Meldung am 19.03.2020

Ursprüngliche Mitteilung:

-------------------------------------------------------------------------------- EANS-Stimmrechte: Palfinger AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Bergheim, 09.03.2020

Überblick

1. Emittent: PALFINGER AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person

Name: Global Alpha Capital Management Ltd.

Sitz: Montreal

Staat: Canada

4. Namen der Aktionäre:

5. Datum der Schwellenberührung: 5.3.2020

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________ | |Prozentanteile| Prozentanteile der |Summe |Gesamtzahl | | | der | Stimmrechte, die die | von | der | | | Stimmrechte, | Finanz-/sonstigen |7.A + |Stimmrechte| | |die zu Aktien |Instrumenterepräsentieren|7.B in| des | |__________________|gehören_(7.A)_|_____(7.B.1_+_7.B.2)_____|__%___|Emittenten_| | Situation am | | | | | | Tag der | 4,00 % | 0,00 % |4,00 %|37 593 258 | |Schwellenberührung|______________|_________________________|______|___________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| | | | | |(sofern_anwendbar)|______________|_________________________|______|___________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000758305|_______________|______1_503_763|_______________|_________4,00_%| |_Subsumme_A_|___________1_503_763___________|____________4,00_%_____________|

______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|______________|________________|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

Global Alpha Capital Management Ltd. is a Canadian based discretionary asset manager, and has filed the notification on behalf of a number of pooled funds and client accounts, for which Global Alpha Capital Management Ltd. has discretionary control of voting rights. The pooled fund units are held by various clients. Global Alpha Capital Management Ltd. does not hold any of the shares on its own behalf. Global Alpha Capital Management Ltd. is controlled by a partnership and is not controlled by any one person.

Erhalt der Beteiligungsmeldung am 06.03.2020

Konzernsprecher

Vice President Investor Relations

PALFINGER AG

Lamprechtshausener Bundesstraße 8

5101 Bergheim | Austria

T +43 662 2281 81 100

M +43 664 206 92 47

F +43 662 2281 81 070

http://www.palfinger.ag

h.roither@palfinger.com

Ende der ursprünglichen Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Palfinger AG

Lamprechtshausener Bundesstraße 8

A-5020 Salzburg

Telefon: 0662/2281-81101

FAX: 0662/2281-81070

Email: ir @ palfinger.com

WWW: www.palfinger.ag

ISIN: AT0000758305

Indizes:

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Hannes Roither

Konzernsprecher

Vice President Investor Relations

PALFINGER AG

Lamprechtshausener Bundesstraße 8

5101 Bergheim | Austria

T +43 662 2281 81 100

M +43 664 206 92 47

F +43 662 2281 81 070

http://www.palfinger.ag

h.roither@palfinger.com