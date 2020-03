Zentralverband Spedition & Logistik begrüßt Einsatz von BM Gewessler für funktionierenden Güterverkehr

Wesentlicher Beitrag zur Versorgung Österreichs mit zum Teil lebensnotwendigen Gütern

Diese bemerkenswerte Form des Danks und der Wertschätzung findet in der gesamten Branche große Resonanz und schafft zusätzliche Motivation. Dafür und für das nachdrückliche Engagement möchten wir uns ausdrücklich bedanken. Wir werden weiter alle an einem Strang ziehen, um auch die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern. Zentralverbandspräsident Alexander Friesz

Wien (OTS) - Der Zentralverband Spedition & Logistik bedankt sich ausdrücklich für den großen Einsatz von Frau Bundesministerin Leonore Gewessler und ihrem Team für einen funktionierenden Güterverkehr unter den aktuell für alle extrem herausfordernden Rahmenbedingungen. Ihre Bemühungen auf nationaler und internationaler Ebene tragen wesentlich dazu bei, dass die Versorgung Österreichs mit zum Teil lebensnotwendigen Gütern weiter aufrecht erhalten werden kann. Dasselbe gilt für die international vorbildliche Arbeit der gesamten Bundesregierung.

In eindrucksvoller Weise hat sich die Bundesministerin auch in einem Video direkt an alle Lenker*innen im Transportgewerbe gewandt und ihnen für ihre außergewöhnlichen Leistungen gedankt, mit denen sie zur Versorgung mit Lebensmitteln, medizinischen Produkten und zum weiteren Funktionieren der Wirtschaft beitragen. Zentralverbandspräsident Alexander Friesz: „ Diese bemerkenswerte Form des Danks und der Wertschätzung findet in der gesamten Branche große Resonanz und schafft zusätzliche Motivation. Dafür und für das nachdrückliche Engagement möchten wir uns ausdrücklich bedanken. Wir werden weiter alle an einem Strang ziehen, um auch die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern. “

11.000 Unternehmen des österreichischen Logistik-Wertschöpfungskerns beschäftigen unmittelbar 160.000 Personen. Spediteure, Transport-Umschlag-Lager-Logistik-Anbieter und Logistik-Technologie-Anbieter schaffen einen direkten Umsatz in Höhe von 33,6 Mrd. Euro

