Corona-Test – Kucher: Gesundheitsministerium offenbar anderer Meinung als WHO

Wien (OTS/SK) - „Das Gesundheitsministerium ist offenbar anderer Meinung als die WHO, die schon Anfang letzter Woche auf ‘testen, testen, testen‘ gedrängt hat. Was ist seit einer Woche passiert?“, so SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher zu den heutigen Aussagen von Minister Anschober. Eine flächendeckende Ausweitung der Tests, nicht nur von Erkrankten, sondern auch aller Kontaktpersonen, ist das Gebot der Stunde, um Corona-Infizierte rascher identifizieren und isolieren zu können. „Flächendeckend bedeutet, dass zusätzlich zu den bisherigen Zielgruppen auch all jene getestet werden, die Kontaktpersonen von Infizierten sind. Jedenfalls müssen Kontaktpersonen zu Infizierten getestet werden, auch wenn sie keine Symptome haben. Das ist einerseits für die betroffenen Menschen wichtig, und andererseits zur rascheren Eindämmung des Virus“, so Kucher, der wie SPÖ-Chefin Rendi-Wagner fordert, dazu auch alle freien Labors des Landes zu nützen und zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Testungen waren vermutlich die wichtigste Maßnahme der erfolgreichen asiatischen Länder. ****

Kucher will vom Gesundheitsministerium auch wissen, ob es zur Entscheidung, Tests nicht flächendeckend durchzuführen, auch eine schriftliche Empfehlung des Expertenbeirats gibt und wie sich der zusammensetzt. „Es geht uns hier um Transparenz der Entscheidungsfindung, denn die Aussagen bezüglich der Ausweitung der Testungen erscheinen widersprüchlich“, so Kucher. Es geht vor allem auch darum, der großen Verunsicherung, die in der Bevölkerung bezüglich der Testungen herrscht, entgegenzukommen.

„Wir allen kennen Menschen, die nach Anruf bei der Hotline 1450 nicht getestet werden konnten. Neben der von der WHO geforderten Ausweitung ist auch eine Verkürzung der Wartezeiten dringend notwendig“, fordert Kucher abschließend. (Schluss) sl/sc



