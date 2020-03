376.000 ZuseherInnen sahen FIDELIO in ORF 2

Die Aufzeichnung der Operninszenierung der Vereinigten Bühnen Wien am Theater an der Wien erreichte einen Marktanteil von 11%. Am Ostermontag, 13.4.2020 ist sie auch auf ARTE zu sehen.

Wien (OTS) - Bis zu 376.000 Zuseherinnen und Zuseher haben am vergangenen Freitagabend die Fernsehausstrahlung der „Fidelio“-Neuproduktion, aufgezeichnet im Theater an der Wien, auf ORF 2 gesehen. Die Inszenierung von Christoph Waltz unter der musikalischen Leitung von Manfred Honek erreichte einen Marktanteil von 11%.

Die mit großer nationaler wie internationaler Aufmerksamkeit erwartete Premiere am 16. März wäre einer der Höhepunkte des Beethoven-Jahres 2020 gewesen und musste aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus abgesagt werden. Die Übertragung war schon länger im Rahmen der Kooperation der Vereinigten Bühnen Wien, UNITEL und ORF geplant und wurde unter Einhaltung der von der Regierung erlassenen Sicherheitsvorkehrungen vorletzte Woche (KW 11) aufgezeichnet.

Unter der musikalischen Leitung von Manfred Honeck musizierten die Wiener Symphoniker und es sang der Arnold Schoenberg Chor. Das internationale SängerInnen-Ensemble wurde von Nicole Chevalier als Leonore und Eric Cutler als Florestan angeführt. Das spektakuläre Bühnenbild stammt vom amerikanisch-deutschen Architekturbüro Barkow Leibinger.

ARTE zeigt das Opernereignis aus dem Theater an der Wien am Ostermontag, den 13. April 2020 um 20.15 Uhr.

Dr. Franz Patay, Geschäftsführer Vereinigte Bühnen Wien

„376.000 Zuseherinnen und Zusehern und die großartige Quote von über 11% Marktanteil zeigen, dass unsere Strategie, vermehrt auf die Aufzeichnung unserer Opern- und Musicalproduktionen zu setzen, der richtige Weg ist. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, die Aufzeichnung unter den gegebenen Umständen zu realisieren und für unser Publikum erlebbar zu machen. Mein Dank gilt allen beteiligten Künstlerinnen und Künstlern, dem ORF, UNITEL und ihrem Team sowie Bildregisseur Felix Breisach. Mit der Ausstrahlung von FIDELIO am Ostermontag auch auf ARTE ist es uns möglich, dass die Oper noch mehr Menschen zugänglich wird.“

Roland Geyer , Intendant des Theater an der Wien

„Ich gratuliere TV-Regisseur Felix Breisach und seinem Team zur erfolgreich produzierten Fernsehpremiere unserer Neuproduktion von Beethovens einziger Oper Fidelio am Uraufführungsort Theater an der Wien. Mein besonderer Dank gilt dem Dirigenten Manfred Honeck und den Wiener Symphonikern, dem Regisseur Christoph Waltz und dem gesamten Sängerensemble sowie allen Mitwirkenden auf und vor allem hinter der Bühne, die diese außergewöhnliche Fernsehproduktion möglich gemacht haben, mit der wir über 300.000 Zuseherinnen und Zuseher erreichen konnten. Das ist ein wichtiges Signal für das Musiktheater in diesen bewegten Zeiten.“



Wolfgang Bergmann, Geschäftsführer ARTE Deutschland

"Sich in schwierigen Zeiten mit der Musik Beethovens zu beschäftigen, ist mehr als ein schöner Zeitvertreib. Der europäische Kultursender ARTE hat auf seiner Streaming-Plattform ARTEconcert fast das gesamte Werk von Beethoven in herausragenden Aufzeichnungen zusammengetragen und für alle verfügbar gemacht. Nun kommt Beethovens einzige Oper in der Inszenierung von Oscar-Preisträger Christoph Waltz hinzu. Und wir zeigen sie zu Ostern in der Primetime. Die Freiheitsoper, die am Ort ihrer Uraufführung eine glanzvolle Neudeutung im Beethoven-Jahr erfährt, deren Premiere dann an den aktuell leider sehr notwendigen Einschränkungen der Versammlungsfreiheit scheitert. Es ist ein großes Glück, dass es den Vereinigten Bühnen Wien und UNITEL gleichwohl gelungen ist, diese Produktion unter den gegebenen Umständen, d. h. ohne Publikum aufzuzeichnen und für das Fernsehpublikum erlebbar zu machen. ARTE gibt dieser schon heute historischen Aufzeichnung nun eine europäische Bühne und setzt damit ein starkes Zeichen für die Kunst, die wir gerade jetzt besonders brauchen.“



Die ORF-Aufzeichnung aus dem Theater an der Wien ist noch bis Freitag in der ORF TVthek verfügbar.

