Dringender internationaler Appell zur Evakuierung der Flüchtlingslager in Griechenland

Volkshilfe richtet offenen Brief an SpitzenvertreterIn der EU, gemeinsam mit 100 zivilgesellschaftlichen Organisationen

Wien (OTS) - F ür den Direktor der Volkshilfe Österreich Erich Fenninger ist es ein Gebot der Stunde, den Menschen in den griechischen Flüchtlingslagern beizustehen: "Uns alle hält die Corona Pandemie in Atem. Aber es ist auch sehr viel Solidarität spürbar. Die brauchen auch die verzweifelten Menschen in den Lagern, die sanitäre Situation ist schon lange nicht mehr tragbar. Ein COVID-19 Ausbruch wäre eine unfassbare Tragödie. Daher der Appell, jetzt entschieden zu handeln."







An die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen,

An den Präsidenten des Europäischen Parlaments David Sassoli,

An den Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel,

An den Premierminister der Republik Griechenland Kyriakos Mitsotakis!



Wir fordern Sie unverzüglich zur Evakuierung der Flüchtlingslager und Hotspots auf den griechischen Inseln auf, um eine Katastrophe inmitten der Covid 19-Pandemie zu verhindern. Über 42.000 Menschen befinden sich unter entsetzlichen Bedingungen in den völlig überfüllten Lagern auf den Inseln. Empfohlene Maßnahmen wie die Wahrung von Distanz zu anderen oder regelmäßiges Händewaschen sind schlicht unmöglich.



Es gibt keine Chance, einen Ausbruch in einem Lager einzudämmen. Er würde ältere Menschen und jene mit Vorerkrankungen gefährden, sowohl Flüchtlinge als auch Ortsansässige. Zeit ist ein Schlüsselfaktor. Wir fordern einen Notfalleinsatz, um die Gesundheit und Sicherheit der Asylsuchenden, der Bevölkerung und der Hilfskräfte gleichermaßen zu garantieren. Kommission, Europäischer Rat und Parlament müssen die EU Mitgliedsstaaten dringend dazu auffordern ihre Verantwortung wahrzunehmen und Schutzsuchende aus Griechenland aufzunehmen.



Wir verlangen, dass das Menschenrecht Asyl zu suchen und zu genießen, wie es durch die Europäische Grundrechtecharta garantiert ist, unverzüglich wiederhergestellt und respektiert wird. Dazu gehört die Entgegennahme und Behandlung von Asylanträgen in fairen Asylverfahren und die Nichtbestrafung von Grenzübertritten von Menschen die Asylanträge stellen, sowie die vollständige Achtung des Non-Refoulement-Gebots, das derzeit durch rechtswidrige Pushbacks unterlaufen wird.

Die unterzeichnenden zivilgesellschaftlichen Organisationen sind sich aufgrund ihrer Erfahrung in der Betreuung und Beratung von geflüchteten Menschen sicher, dass die derzeitige Krise an den EU Außengrenzen im Rahmen der Möglichkeiten der EU bewältigbar sind, wir zeigen uns solidarisch mit den geflüchteten Menschen und möchten unterstützend mitwirken diese humanitäre Katastrophe abzuwenden.

