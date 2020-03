Lotto: Premiere - Jackpot bei Sechser und Doppeljackpot bei Fünfer mit Zusatzzahl

Solo-Joker bringt Kärntner mehr als 150.000 Euro

Wien (OTS) - Mit einem ganz besonderen Ergebnis endete die Gewinnermittlung der Lotto Runde vom vergangenen Sonntag: Es gab nämlich weder einen Sechser noch einen Fünfer mit Zusatzzahl, und beim Fünfer mit Zusatzzahl war es bereits die zweite Ziehung in Folge ohne Treffer. Eine Konstellation, die es in dieser Art bisher noch nie in der gut 33-jährigen Lotto Geschichte gegeben hat.

Damit geht es beim Sechser am Mittwoch um einen Jackpot mit rund 1,2 Millionen Euro. Und beim Fünfer mit Zusatzzahl wartet ein Doppeljackpot, der mit etwa 270.000 Euro gefüllt sein wird.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb am Sonntag ein Sechser aus. Darüber freuen sich wieder einmal die 52 Gewinner eines Fünfers, denn ihre Quote erhöht sich, da die Gewinnsumme auf sie aufgeteilt wird, auf rund 4.300 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden etwa 150.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es erneut einen Sologewinn. Diesmal war es ein Spielteilnehmer aus Kärnten, der als einziger die richtige Joker Zahl und auch das angekreuzte „Ja“ auf seinem Wettschein hatte. Dies bringt ihm nun mehr als 150.000 Euro.

TopTipp

Zwei Oberösterreicher hatten bei TopTipp Glück: Jene vier Zahlen, auf die sie gesetzt hatten, waren unter den sechs gezogenen Lotto Zahlen, und das brachte beiden jeweils 3.500 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. März 2020

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 595.369,44 – 1,2 Mio. warten DJP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 188.292,06 77 Fünfer zu je EUR 1.159,80 174 Vierer+ZZ zu je EUR 153,90 3.416 Vierer zu je EUR 43,50 3.834 Dreier+ZZ zu je EUR 17,40 57.412 Dreier zu je EUR 4,60 137.803 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 04 09 12 17 32 43 Zusatzzahl: 38

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. März 2020

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 52 Fünfer zu je EUR 4.288,10 2.228 Vierer zu je EUR 16,90 35.242 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 06 08 10 11 24 32

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. März 2020

1 Joker EUR 150.238,90 11 mal EUR 8.800,00 81 mal EUR 880,00 745 mal EUR 88,00 6.920 mal EUR 8,00 70.965 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 2 8 0 1 0

