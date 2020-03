Buchverlag gibt kostenlose Deutsch-Online-Nachhilfe

„Weil die deutsche Sprache unsere Kernkompetenz ist und wir jetzt Zeit haben“

Wien (OTS) - Ein Wiener Buchverlag, zu dessen Autoren Stars wie Thomas Brezina und der Arzt Johannes Huber gehören, gibt jetzt Gratis-Online-Deutsch-Nachhilfe. "Die deutsche Sprache ist unsere Kernkompetenz. Da wir durch die Schließung des Buchhandels und verschobene Buchpublikationen mehr Zeit haben, stellen wir sie Kindern daheim zur Verfügung", sagt Verlagssprecherin Claudia Paccosi.

Lektoren, Korrektoren und der Herausgeber des Verlags, der „edition a“, nützen dabei das Vermittlungs-Angebot der App „Lernsieg“. Wer mitmachen will, kann sich auch einfach per E-Mail an lehrer @ lernsieg.at oder an schueler @ lernsieg.at wenden. Paccosi: „Wenn jetzt viele Erwachsene viele Kinder online beim Lernen betreuen, kann das eine gute Seite der Corona-Krise sein, die über sie hinausreicht.“

Rückfragen & Kontakt:

Cajetan Hammerl

+43 (0)676 546 76 02

cajetan.hammerl @ edition-a.at