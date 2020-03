W24-Stadtbarometer

Umgang der Wienerinnen und Wiener mit dem Corona - Virus

Wien (OTS) -

82% der Wienerinnen und Wiener sind der Ansicht, dass die Wiener Stadtregierung die Lage im Griff hat

80% der Wienerinnen und Wiener fühlen sich ausreichend informiert

87% der Wienerinnen und Wiener kommen mit den Einschränkungen derzeit noch gut zurecht Größte Sorge der Wienerinnen und Wiener: Gesundheit der Angehörigen

Das Stadtfernsehen W24 hat gemeinsam mit Unique Research unter der Führung von Dr. Peter Hajek eine neues W24-Stadtbarometer durchgeführt.

Dr. Peter Hajek fasst zusammen: „Die Wienerinnen und Wiener kommen mit der Situation gut zurecht (47% sehr gut, 40% eher gut). Nur 12 Prozent geben an, mit der Situation weniger gut oder gar nicht zurechtzukommen. Grundsätzlich sind die Wiener aber entspannt: Man fühlt sich ausreichend informiert, hat Vertrauen in die Daseinsvorsorge der Stadt und sieht Wien insgesamt gut für die Krise gerüstet. Das verwundert nicht, hat Wien gemessen an seiner Größe wenig Infizierte. xDie Stadt-Politik wird positiv bewertet: 8 von 10 meinen, die Stadtregierung habe die Lage im Griff.“

Hat die Stadtregierung die derzeitige Situation im Griff?

Für 22% hat die Stadtregierung sehr im Griff, für 60% eher im Griff, für 12% weniger im Griff, für 2% gar nicht und rund 4% haben dazu keine Meinung.

Würden Sie sich mehr Informationen zur Corona-Krise oder sind Sie nach derzeitigem Stand ausreichend informiert?

80% fühlen sich ausreichend informiert, 18% wünschen sich mehr Information, rund 2% haben dazu keine Meinung

Wie kommen Sie im Alltag mit den Einschränkungen zurecht?

47% der Wienerinnen und Wiener kommen sehr gut zurecht, 40% kommen eher gut zurecht, 11% weniger gut, rund 1% gar und rund 1% habe dazu keine Meinung.

Was macht Ihnen am meisten Sorge in der Corona-Krise?

36% geben die „Gesundheit Angehöriger“ als wichtigste Sorge an, 20% fürchten einen Wirtschaftseinbruch, 18% sorgen sich um die eigene Gesundheit, 7% sehen die Gefährdung der Versorgung mit Lebensmittel oder Medikamenten, 5% den Verlust des Arbeitsplatzes als vordergründig.

Methodik

Auftraggeber: W24

Methode: Online-Befragung

Zielgruppe: Wahlberechtigte Wiener/innen

Stichprobengröße: 805 Befragte

Maximale Schwankungsbreite der Ergebnisse: +/- 3,4%

Feldarbeit: 16. bis 19. März 2020





