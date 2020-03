Diagonale’20 findet online auf Flimmit statt

Ab 24. März treffen in einem einmonatigen Online-Festival neue österreichische Filme auf Highlights aus den Spezialprogrammen sowie Filmperlen aus dem Archiv

Wien (OTS) - Alljährlich im Frühjahr zeigt die Diagonale einen repräsentativen Querschnitt des österreichischen Films. Erstmals seit 1998 musste das Grazer Filmfestival im Zuge der Corona-Krise abgesagt werden. Filmfans müssen dennoch nicht darauf verzichten, denn Flimmit (www.flimmit.com) ermöglicht mit einem Online-Festival einen guten Einblick in das Programm des geplanten Festivals: Aktuelle österreichische Filme treffen auf Highlights aus den Spezialprogrammen sowie auf österreichische Filmperlen aus dem Archiv. Zeitgleich mit der für Dienstag, den 24. März 2020, geplanten Festivaleröffnung bietet das Online-Festival für einen Monat Diagonale-Filme für zu Hause – im Festivalabo für 4,99 Euro. Mit Arbeiten von Barbara Albert, Kurdwin Ayub, Florian Flicker, Michael Glawogger, Marie Luise Lehner, Karl Markovics, Anja Salomonowitz und vielen anderen mehr.

Wolfgang Höfer, Verantwortlicher für Flimmit im ORF: „Wir sind sehr stolz auf die Möglichkeit, unseren österreichischen Filmschaffenden eine Ersatzbühne für ihr wunderbares Filmfestival bieten zu können. Auch wenn es nur ein Teil des umfassenden Programms ist, soll es unser Engagement für die heimische Kreativszene unterstreichen. Wir bedanken uns bei der Festivalleitung und bei der Filmwirtschaft für die gemeinsame Entschlossenheit, dieses Online-Festival ins Leben zu rufen.“

Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber, Festivalleitung Diagonale:

„Die Auswahl ist nicht repräsentativ und selbstverständlich sind Filmfestivals und Kinobesuche soziale Ereignisse, die nicht online zu ersetzen sind. Bei der Auswahl galt es zudem, rechtliche Vorgaben und persönliche Wünsche zu berücksichtigen. Gerade wegen all dieser Einschränkungen freuen wir uns von Herzen, für einen Monat zumindest ein klein wenig Diagonale-Flair für zu Hause anbieten zu können. Wir danken zuvorderst den Filmschaffenden, den enthusiastischen Kolleginnen und Kollegen von Flimmit, die in den letzten Stunden und Tagen größte Mühen auf sich genommen haben, dem rastlosten Diagonale-Team sowie den Kolleginnen und Kollegen im ORF.“

Highlights, Perlen und Neues vom österreichischen Film

Wie das Programm der Diagonale selbst präsentiert auch das Online-Festival von Flimmit Filme aller Längen und Genres:

Spielfilmhighlights und Dokumentarfilmperlen treffen auf Experimentalfilme, Animationen und Filme, die die Nähe zur bildenden Kunst suchen. Kurzfilme im Tête-à-Tête mit Musikvideos. Die von den Intendanten der Diagonale kuratierte Online-Kollektion enthält mehr als 40 Filme des geplanten Festival-Programms, die auf Flimmit in vier Kategorien präsentiert werden: Wettbewerb Diagonale’20, „Zur Person: Jessica Hausner“, Highlights aus den Specials der Diagonale’20 und „Aus dem Flimmit-Archiv“.

Von international preisgekrönten Filmen wie jenen der Regisseurin Jessica Hausner bis zu Karl Markovics’ jüngstem Film „Nobadi“. Auch historische Filme finden sich im Programm, etwa Paul Fejos’ beeindruckender Spielfilm „Sonnenstrahl“, der im historischen Special der Diagonale (Titel: Sehnsucht 2020 – Eine kleine Stadterzählung) in Graz gezeigt worden wäre. Darin zu sehen sind von den Balkonen winkende Menschen, die sich in gegenseitiger Solidarität üben. Selten hat sich ein historischer Film (aus dem Jahr 1933) über Nacht so aktualisiert wie „Sonnenstrahl“.

Angeboten wird etwa auch Anja Salomonowitz’ Dokumentarfilm „Dieser Film ist ein Geschenk“. In dem feinfühligen, sinnlichen Porträt über den Künstler Daniel Spoerri trifft dieser auf den Sohn der Filmemacherin. Ein Künstlerfilm als liebevolles Generationenporträt, dem dieser Tage dadurch besondere Bedeutung zukommt.

Neue Stimmen und ein Angebot für Schulen

Der österreichische Film besticht mit seiner großen Vielfalt. Auch diese spiegelt sich im Flimmit-Festivalprogramm wider, etwa in Arbeiten jüngerer österreichischer Filmschaffender wie Johann Lurf oder Kurdwin Ayub, deren aktueller Kurzdokumentarfilm „LOLOLOL“ in einem Programm zu sehen ist, das eigens für Schüler/innen zusammengestellt wurde.

