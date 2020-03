Corona-Erklärvideo für Kinder: Großes Interesse auch außerhalb Österreichs

Bereits mehr als 3 Mio. Menschen erreicht

Wien (OTS/RK) - Das vor einer Woche veröffentlichte Corona-Erklärvideo für Kinder der Stadt Wien stößt auf enormes Interesse: So wird es nicht nur in allen Bundesländern in Österreich fleißig geteilt und weiter geschickt, sondern hat auch den Weg nach Deutschland und dort auf viele Schul-Homepages gefunden.

„So haben wir unter anderem Rückmeldungen aus Hamburg, aus Flensburg oder Erlangen erhalten“, so Bürgermeister Michael Ludwig und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Auch aus Rumänien hat uns die Anfrage erreicht, ob das Video mit rumänischen Untertiteln verbreitet werden darf. Interesse hat außerdem die Stadt Budapest bekundet.“ Alle diese Anfragen habe die Stadt selbstverständlich positiv beantwortet – „denn je mehr Kinder und auch Erwachsene von diesen Informationen profitieren, umso besser!“ so Jürgen Czernohorszky. „Es ist wichtig, dass Kinder all die Maßnahmen, die jetzt notwendig sind, gut verstehen und auch selbst ein Verantwortungsgefühl für ihre Mitmenschen entwickeln. Dazu soll dieses Video beitragen!“ Über die Facebook-Seite der Stadt hat das Video bereits 3 Millionen Menschen erreicht, auf YouTube wurde das Video in sechs Tagen rund 750.000 Mal aufgerufen.



Das Video wurde in Zusammenarbeit mit der Kinder-und Jugendhilfe und dem Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien entwickelt und ist auf der Corona-Informationsseite der Stadt (www.wien.gv.at\coronavirus) abrufbar. Das Video ist außerdem auf dem offiziellen Facebook-, Twitter und YouTube-Kanal der Stadt Wien zu sehen:

