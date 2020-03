Coronavirus: Regierung unterstützt Erforschung von Medikamenten mit 23 Millionen Euro - LINK

11 Mio.vom Wirtschaftsministerium, 10 Mio.vom Klimaschutzministerium, 2 Mio. vom Wissenschaftsministerium – Anträge ab sofort unter www.ffg.at/corona

Wien (OTS/BMDW) - Im Kampf gegen das Coronavirus stellt die Bundesregierung insgesamt 23 Millionen Euro für die Erforschung von Medikamenten zur Verfügung. Die Förderung richtet sich dabei vor allem an Projekte, die die Wirksamkeit bereits bestehender Medikamente im Kampf gegen Corona erforschen sollen. Die dazu nötigen klinischen Studien sollen durch zusätzliches Geld beschleunigt werden.

„Forschung ist im Kampf gegen das Virus das Wirksamste, um rasch einen Impfstoff und Medikamente zu entwickeln. Durch einen finanziellen Boost beschleunigen wir die Forschung und wollen jene Medikamente, die schon weit entwickelt sind, so schnell wie möglich in die klinische Forschung bringen“, hält Wirtschaftsministerin Magarete Schramböck fest. „Im Kampf gegen das Coronavirus zählt jeder Tag. Wir haben einige der weltbesten Wissenschafterinnen und Wissenschafter aus diesem Sektor im Land. Ihre Arbeit wollen wir unterstützen“, erläutert Klimaschutzministerin Leonore Gewessler die Initiative.

Unterstützung kommt auch von Forschungsminister Heinz Faßmann: „Als begleitende Maßnahme werden wir die Medizinischen Universitäten mit zwei Millionen Euro unterstützen, damit sie sich gemeinsam mit den Unternehmen an den klinischen Studien beteiligen können. Was den Bereich der Life Sciences betrifft, ist Österreich von der Grundlagenforschung bis hin zur Produktion und dem Vertrieb gut aufgestellt.“

Anträge können unter www.ffg.at/corona an die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) gestellt werden. Um eine rasche Entscheidung und somit einen raschen Start der Projekte zu ermöglichen, gibt es zwei Deadlines (8. April 2020, 11. Mai 2020). In einem beschleunigten Verfahren wird der möglichst schnelle Start der Forschungsaktivitäten ermöglicht. Die Mittel beantragen können Unternehmen mit Sitz in Österreich, die an Wirkstoffen gegen COVID-19 oder durch das Corona Virus verursachte Folgen (z.B. Lungenentzündungen) arbeiten und rasch eine klinische Studie (Phase I oder II) starten können. Gefördert werden dabei alle studienrelevanten Kosten, beispielsweise Personal- und Materialkosten für Prüfteams. Es gibt keine Limitierung bei den Drittkosten.

„Österreich ist ein starker Life Science Standort mit dem Potenzial, rasch neue Wirkstoffe zu entwickeln und in klinischen Studien zu testen. Mit den zusätzlichen Mitteln unterstützen wir die Forschenden und Unternehmen, um dem Coronavirus Stirn zu bieten“, so Henrietta Egerth und Klaus Pseiner, Geschäftsführer der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).

SERVICE: Alle Informationen zur Förderung und die Möglichkeit Förderanträge zu stellen finden Sie unter www.ffg.at/corona

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Pressesprecherin der Bundesministerin

Josephine Raimerth

Tel. Büro: +43 1 711 00-805649

Mail: josephine.raimerth @ bmdw.gv.at



Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK)

Pressesprecherin der Bundesministerin

Uta Hauft

Tel. Büro: +43 1 711 62-65 8114

Mail: uta.hauft @ bmk.gv.at



Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Pressesprecherin des Bundesministers

Mag. Annette Weber

Tel. Büro: + 43 1 53120-5025

Mail: annette.weber @ bmbwf.gv.at



Presseabteilung BMDW

+43 (0) 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmdw.gv.at

https://www.bmdw.gv.at