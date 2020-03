Ludwig/Hebein appellieren für Delogierungsstop in ganz Wien

Delogierungen würden die WienerInnen zurzeit vor unlösbare Aufgaben stellen

Wien (OTS/RK) - Wien (OTS) - In Zeiten der Maßnahmen gegen das Corona-Virus ist es ganz besonders wichtig, ein sicheres Zuhause zu haben. "Wir versichern allen Wienerinnen und Wienern größtmögliche Unterstützung, damit sie in dieser schwierigen Zeit zumindest nicht auch noch die Sorge haben müssen, ihre Wohnung zu verlieren", so Bürgermeister Michael Ludwig. Delogierungen würden die Menschen zurzeit vor unlösbare Aufgaben stellen. "In der aktuellen Ausnahmesituation braucht es für ganz Wien einen Schulterschluss, um entschlossen gegen Wohnungsnot und drohende Obdachlosigkeit vorzugehen. Wir tragen die Verantwortung, dass niemand zurückgelassen wird ", sagt Vizebürgermeisterin Birgit Hebein.

Ludwig und Hebein begrüßen es sehr, dass auch die Gemeinnützigen Bauvereinigungen bereits zu einem Delogierungsstop aufgerufen haben. "Das hat große Vorbildwirkung und wir appellieren an alle Vermieterinnen und Vermieter in der Stadt, diesem positiven Beispiel in der aktuellen Situation zu folgen", so Ludwig und Hebein.

Wiener Wohnen, das 220.000 Gemeindebauwohnungen verwaltet, hat in diesem Sinn bereits ein entsprechendes Vorgehen angekündigt. Alle Delogierungen sind zurzeit ausgesetzt. Und bei drohender Obdachlosigkeit und in anderen Härtesituationen werden natürlich auch jetzt Mietverträge abgeschlossen und Wohnungen übergeben. Außerdem ersucht Wiener Wohnen alle MieterInnen, die aufgrund der aktuellen Situation in Zahlungsschwierigkeiten kommen könnten, sich möglichst früh an Wiener Wohnen zu wenden, um die Möglichkeit einer Ratenzahlung zu sondieren. Und natürlich bietet die Stadt auch weiterhin ihr vielfältiges Unterstützungsangebot an, wie etwa die Wohnbeihilfe oder die "Hilfe in besonderen Lebenslagen". (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Paul Weis

Mediensprecher des Bürgermeisters

Tel: +43 1 4000 81846



Theresa Vonach

Mediensprecherin Vizebürgermeisterin Hebein

Tel: +43 1 4000 81691



Wolfgang Zwander

Pressesprecher StRin Kathrin Gaal

Tel.: +43 1 4000 8905

E-Mail: wolfgang.zwander @ extern.wien.gv.at



PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse