EILT-AVISO: Online-Pressekonferenz von NR-Präsident Sobotka beginnt heute um 18.45 Uhr

Nationalratspräsident informiert und beantwortet Fragen per Video zum Abschluss der parlamentarischen Woche im Nationalrat

Wien (PK) - Die für heute anberaumte Online-Pressekonferenz von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zum Abschluss der parlamentarischen Woche im Nationalrat wurde heute auf 18.45 Uhr vorverlegt.

MedienvertreterInnen können die Pressekonferenz live im Stream mitverfolgen und in Echtzeit schriftliche Fragen an Nationalratspräsident Sobotka richten. Dazu ist eine vorherige Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at notwendig. Anzugeben sind Vor- und Nachname, Medium sowie E-Mail-Adresse. Alle registrierten MedienvertreterInnen erhalten im Anschluss eine personalisierte Webadresse per Einladungsmail zugesendet. Über diese erhalten MedienverterInnen Zugang zu einem Online-Portal, auf dem sie sowohl den Stream, die Eingabemaske für ihre Fragen als auch alle bereits eingelangten Fragen übersichtlich aufbereitet vorfinden. Das Tool ist responsiv gestaltet und deshalb sowohl von PC, Tablet als auch via Smartphone bedienbar.

Durch den Zugang mittels personalisierter URL werden alle gestellten Fragen namentlich gekennzeichnet. Ein Vertreter des Parlaments richtet die Fragen stellvertretend an Nationalratspräsident Sobotka.

Die interessierte Öffentlichkeit kann die Übertragung der Pressekonferenz unter https://bt-streaming.parlament.gv.at/pressestatement mitverfolgen. Auch hier sind die namentlich gekennzeichneten Fragen der MedienvertreterInnen zu sehen.

Allen registrierten MedienvertreterInnen wird im Anschluss an die Pressekonferenz sämtliches audiovisuelles Material per Download-Link zur Verfügung gestellt. Bilder von der Pressekonferenz sind darüber hinaus unter www.parlament.gv.at/SERV/FOTO/AKTUELL/ abrufbar. (Schluss) taf/keg

