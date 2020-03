„Sport am Sonntag“ zur Frage: Olympia trotz Coronavirus?

Am 22. März ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 22. März 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Fußball – Derzeit geschlossen!

Euro, Champions League, Meisterschaften – wird heuer überhaupt noch gespielt?

Tokio 2020: Olympia trotzt Coronavirus?

Geht es nach dem IOC und dem japanischen Organisationskomitee, sollen die Spiele Ende Juli über die Bühne gehen.

Dazu live: ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel und Beachvolleyballer Clemens Doppler

Sportler/innen in der Isolation

Training für Spitzensport im Homeoffice.

Überflieger Stefan Kraft

Das Porträt des Gesamtweltcup-Siegers.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at