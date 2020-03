„Hohes Haus“ über entschlossenes und rasches Handeln in Zeiten des Coronavirus

Am 22. März um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin am Sonntag, dem 22. März 2020, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Entschlossenes und rasches Handeln

Österreich stemmt sich mit aller Kraft gegen die Wucht der Corona-Epidemie. Um das zu bewerkstelligen, braucht es rasch gesetzliche Grundlagen und natürlich die Bereitschaft der Bevölkerung, die notwenigen Maßnahmen – von denen viele schmerzhafte Einschnitte bringen – mitzutragen. Nationalrat und Bundesrat haben Freitag und Samstag zur Bekämpfung der gefährlichen Lungenkrankheit COVID-19 ein Krisenpaket mit gut 40 Gesetzesänderungen und Gesetzen in einem historisch nie dagewesenen Tempo beschlossen. Zentrales Instrument ist ein fast 40 Milliarden Euro schwerer Schutzschirm für die Österreichische Volkswirtschaft, um Arbeitsplätze und Unternehmen zu sichern, um die Versorgung zu garantieren und die wichtigen Infrastrukturbereiche am Laufen zu halten. Ein Bericht von Maximilian Biegler.

Gast im Studio ist Martin Kocher, Chef des Instituts für Höhere Studien.

Was geht und was nicht geht

Mit dem sprunghaften Ausbreiten der Corona-Epidemie in Europa und auch in Österreich, vor allem in Tirol, sind die notwendigen Eingriffe in den Alltag immer rigoroser und weitreichender geworden. Ein Überblick über die wichtigsten Verordnungen und Entwicklungen der letzten Tage.

Mangel an Schutzausrüstung

Schutzausrüstungen, speziell für medizinisches Personal, sind zur Mangelware geworden. Nicht nur, dass es am Markt kaum noch welche zu kaufen gibt, haben auch einzelne EU-Staaten, allen voran Deutschland, bereits bestellte und bezahlte Ware tagelang nicht freigegeben. Erst auf massivem Druck der Europäischen Kommission hat man die umstrittene deutsche Verordnung aufgehoben, allerdings: Die deutsche Bundesregierung behält sich vor, die Lage jederzeit zu evaluieren. Heißt: Man will auch weiterhin zuerst darauf schauen, dass der Bedarf in Deutschland gedeckt ist. Susanne Däubel berichtet.

