Heimische Banken: Nach Bargeldversorgung sind jetzt Finanzierungen im Fokus

WKÖ-Bundesspartenobmann Treichl: Allein in dieser Woche tausende Kredite umgeschuldet“

Wien (OTS) - Nachdem für die heimische Bankwirtschaft zuletzt die Sicherung der Bargeldversorgung und des Zahlungsverkehrs im Vordergrund stand, liegt der Fokus nun auf Überbrückungsfinanzierungen. „Österreichs Banken haben allein in dieser Woche tausende Kredite umgeschuldet, zusätzliche Finanzierungen in Höhe von über drei Milliarden Euro vergeben und Aufschübe bei Leasingverträgen eingeräumt. Nicht alles funktioniert reibungslos, aber die Situation verbessert sich täglich“, erklärt Andreas Treichl, Obmann der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Allein aus der Tourismusindustrie und der Exportwirtschaft sind tausende Ansuchen um garantierte Finanzierungen eingelangt und werden bereits abgearbeitet.

Größtmögliche Flexibilität hat Priorität

Treichl: „Die Banken sind sich ihrer großen Verantwortung für die heimische Wirtschaft bewusst und setzen alles daran, Firmen und Private bestmöglich zu unterstützen. Größtmögliche Flexibilität und unbürokratische Vorgangsweisen stehen an erster Stelle, um den Kunden rasch zu helfen. Bei Stundungen und Überbrückungsfinanzierungen müssen aber Prioritäten entsprechend der Dringlichkeit der Kunden gesetzt werden“.

Das Finanzministerium sowie die zuständigen Behörden OeNB und FMA setzen alles daran, alle regulatorischen Spielräume auf nationaler und europäischer Ebene zu nützen, um den Banken regulatorische Hürden aus dem Weg zu räumen.

„Mit den für nächste Woche erwarteten Präzisierungen für die Vergabe der Hilfsmittel wird ein gewaltiges Volumen für dringend notwendige Finanzierungen frei“, begrüßt der Branchensprecher das Hilfspaket der Bundesregierung. (PWK115/PM)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center DMC

Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe