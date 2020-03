Korosec: Mit den „Kopfnüssen“ auch zuhause das Gedächtnis trainieren!

Die Buch-Reihe für umfassendes Gedächtnistraining steht auf der Seniorenbund-Homepage zum Download.

Wien (OTS) - „Zu unserem Schutz und zum Schutz anderer sind vor allem ältere Menschen dazu angehalten, in den kommenden Wochen zuhause zu bleiben. Genauso wie für unseren Körper gilt dabei aber auch für unseren Geist: In Bewegung bleiben!“, betont Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec. „Unser Gedächtnis zu trainieren, wird mit zunehmendem Alter immer wichtiger. Ein fitter Kopf schenkt uns Lebensqualität und beugt Altersdemenz vor“, so Korosec weiter.

Der Seniorenbund bietet dafür bereits seit Jahren kostenlos die Gedächtnistrainings-Reihe „Kopfnüsse“ an. „Eine Vielzahl an Übungen hilft nicht nur dabei, die geistige Fitness zu stärken und Altersdemenz vorzubeugen, sondern bietet auch einen guten Zeitvertreib für zuhause. Bereits fünf Übungen pro Woche helfen dabei, die Gedächtnisleistung zu verbessern und frisch zu halten“, sagt Korosec.

Die „Kopfnüsse“ stehen auf der Homepage des Seniorenbundes (https://www.seniorenbund.at/) gratis zum Download bereit.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

Mag. Alexander Maurer

Pressesprecher

+43 664/ 859 29 18

amaurer @ seniorenbund.at

www.seniorenbund.at