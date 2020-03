ATV-Frage der Woche: Die Gesundheit Angehöriger ist die größte Sorge der ÖsterreicherInnen

"ATV Aktuell: Die Woche", am Sonntag um 22.20 Uhr bei ATV - mit einem ganz besonderen Setting in Zeiten der Coronakrise

Wien (OTS) - Diesen Sonntag stehen bei "ATV Aktuell: Die Woche" die aktuellen Entwicklungen rund um die Coronakrise im Mittelpunkt. Moderator Meinrad Knapp moderiert, aufgrund der aktuellen Ausgangssperre in seiner Heimat, die Sendung von Tirol aus, während Thomas Hofer und Peter Hajek die ZuseherInnen aus dem ATV-Studio in Wien begrüßen werden. Peter Hajek erhob in einer aktuellen Online-Umfrage mit 612 TeilnehmerInnen, was den ÖsterreicherInnen in der aktuellen Situation am meisten Sorgen bereitet.



34 Prozent der ÖsterreicherInnen geben an, dass sie sich am meisten über die Gesundheit ihrer Angehörigen sorgen. 20 Prozent machen sich am meisten Gedanken über den Einbruch der Wirtschaft, 16 Prozent über ihre eigene Gesundheit, 7 Prozent über öffentliche Unruhen, 6 Prozent über die Gefährdung der Versorgung wie Lebensmittel und Medikamente. 6 Prozent führten an, dass ihnen die aktuellen Umstände keine Bedenken bereiten. Weitere 4 Prozent fürchten um ihren Arbeitsplatz.

Auch unter den WählerInnen sind die eigene Gesundheit, die Gesundheit ihrer Angehörigen, sowie der Einbruch der Wirtschaft die Top-3-Sorgen-Themen. Die NEOS-WählerInnen machen sich mit 40 Prozent mehr Kopfzerbrechen um die Wirtschaft. Die eigene Gesundheit gaben nur 4 Prozent an, die Gesundheit von Angehörigen ist immerhin für 31 Prozent wichtig.



Rückfragen & Kontakt:

Peter Hajek

office @ peterhajek.com



Victoria Abulesz

victoria.abulesz @ prosiebensat1puls4.com