ORF-„Pressestunde“ mit Kardinal Christoph Schönborn, Erzbischof von Wien

Am 22. März um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die globale Verbreitung des Coronavirus bringt unendliches Leid, Sorgen und Hoffnungslosigkeit über viele Menschen quer über den Erdball. Kann Religion in dieser schweren Zeit Trost spenden und Hoffnung geben? Suchen die Österreicherinnen und Österreicher verstärkt Halt in der katholischen Kirche, die sich nunmehr mit live im Internet und im ORF übertragenen Gottesdiensten an die Gläubigen wendet? Wird die Aktion „Lichter der Hoffnung“ Widerhall finden, zu der die katholische, die evangelische und die orthodoxe Kirche gemeinsam aufrufen, bei der täglich um 20.00 Uhr eine Kerze ins Fenster gestellt und ein Vaterunser gebetet werden soll? Wie beurteilt der Wiener Erzbischof die Maßnahmen der Bundesregierung, die ja auf soziale Distanzierung setzt, was für viele Menschen auch Einsamkeit und Existenzängste bedeutet?

Die Sendung wird live aus dem Erzbischöflichen Palais in Wien übertragen. Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 22. März 2020, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Doris Helmberger-Fleckl

„Die Furche“

und

Simone Stribl

ORF

