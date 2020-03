ORF III am Wochenende: „ORF III AKTUELL zum Coronavirus“, Gottesdienst live

Außerdem: Bundesratssitzung live, Qualtinger-Doppel u. a. mit „Der Herr Karl“, „Aus der Wiener Staatsoper: Tosca“

Wien (OTS) - Am Wochenende informiert ORF III Kultur und Information im Rahmen von „ORF III AKTUELL“ – am Samstag und Sonntag, dem 21. und 22. März 2020, um jeweils 20.15 Uhr – erneut umfassend über die jüngsten Entwicklungen rund um das Coronavirus und bittet Expertinnen und Experten zum Gespräch.

Am Samstag überträgt ORF III live ab 12.00 Uhr, kommentiert und in voller Länge, die Sitzung des Bundesrats, der die neuesten, vom Nationalrat eingebrachten, gesetzlichen Grundlagen für weitere Maßnahmen gegen das Coronavirus behandelt. Anschließend steht voraussichtlich um 15.45 Uhr die „WELTjournal“-Doku „Corona – Europa im Ausnahmezustand“ auf dem Programm.

Am Sonntag, um 10.00 Uhr, folgt im Rahmen der „Feier.Stunde“ die Übertragung des katholischen Gottesdienstes aus der Kirche des Wiener Priesterseminars, den Subregens Markus Muth mit der Fernsehgemeinde feiert – begleitet vom Gesang der Wiener Dommusik. Um 10.55 Uhr führt Zen-Priesterin Doris Harder in ihre buddhistische Praxis ein und erläutert, was Buddha zur Überwindung der Angst empfiehlt. Die „Ermutigung“ kommt aus dem Judentum, vom Wiener Gemeinderabbiner Schlomo Hofmeister.

Das ORF-III-Programm am Wochenende bietet auch kulturelle Highlights:

Am Samstag ist um 22.10 Uhr Helmut Qualtingers legendärer Monolog „Der Herr Karl“ als Originalfernsehspiel aus dem Jahr 1961 zu sehen, gefolgt von André Hellers 2011 entstandener Dokumentation „Qualtinger“ (23.10 Uhr).

Am Sonntag präsentiert „Erlebnis Bühne“ mit Barbara Rett ein Opernfeuerwerk aus der Wiener Staatsoper 2019: Giacomo Puccinis „Tosca“ (21.05 Uhr) mit Startenor Piotr Beczała in seinem Rollendebüt als Cavaradossi. In der Titelrolle brilliert die armenische Sopranistin Karine Babajanyan, die musikalische Leitung hat Marco Armiliato.

