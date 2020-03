Städtebund stellt digitales Services für Städte zur Bewältigung der COVID-Krise zur Verfügung

Wien (OTS/RK) - In der aktuellen Krisensituation verlagern sich so viele Aktivitäten wie möglich in die eigenen vier Wände. Umso wichtiger sind funktionierende digitale Services der Städte und Gemeinden für ihre BürgerInnen. Dies gilt sowohl für die Abwicklung der notwendigen Verfahren als auch für die Kommunikation mit der Bevölkerung.

„Dort, wo wir als Ihre Interessensvertretung einen Beitrag zur bestmöglichen Bewältigung der Krise leisten können, wollen wir das so gut wie möglich tun. Unserer Aufgabe als Informationsdrehscheibe kommen wir mit einem kurzfristig ins Leben gerufenen Newsletter nach, in dem wir über die aktuelle Situation in unseren Mitgliedsstädten und ganz generell zur Krisenbewältigung Berichten“, erklärte Thomas Weninger, Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes.

Mit dem IT-Dienstleister IT-Kommunal GmbH und ihren IT-Partnern wurde vereinbart, dass folgende digitale Services für Städtebund-Mitglieder bis auf weiteres (jedenfalls aber bis Jahresende 2020) unentgeltlich bereitgestellt werden:

Kommunale Online-Formulare für BürgerInnen und Unternehmen von amtsweg.gv.at: Ihnen steht sowohl das Basispaket (bundesweit einheitliche Online-Formulare) als auch die jeweilige Bundesland-Formularsammlung für das Einbringen von elektronischen Anträgen durch Ihre BürgerInnen und ortsansässigen Unternehmen/Organisationen zur Verfügung. Der Service wird vom Formularsoftwarehersteller aforms2web unterstützt.

App-basierter Nachrichtenservice und Gemeindechat von MachMit: Diese App wurde von IT-Kommunal gemeinsam mit der Grazer Fa. Midlight von Grund auf neu entwickelt und sollte im März vorgestellt und eingeführt werden. Mit dieser App haben BürgerInnen und Unternehmen die Möglichkeit, diverse Anliegen/Wahrnehmungen an ihre Gemeindeverwaltung zu melden. Ein „Gemeindechat“ für den digitalen Dialog zwischen BürgerInnen und der Verwaltung ist ebenso möglich wie das Senden von Nachrichten an die App, womit Meldungen sehr effektiv, auf BürgerInnen-Wunsch auch anonym, an alle App-NutzerInnen verbreitet werden können.

Workflowgesteuertes Bürgeranliegen-Management: Gerade in größeren Verwaltungskörpern ist es notwendig, Anliegen hausintern zu verteilen, die Bearbeitung zu steuern und Rückmeldungen an BürgerInnen und Unternehmen konzertiert zu versenden. Zu diesem Zweck stellt IT-Kommunal in Kooperation mit dem Wiener Softwarehaus rubicon-IT eine fertige Lösung zur Verwaltung von BürgerInnenanliegen und BürgerInnenmeldungen, die per Online-Formular, über die MachMit-App, telefonisch, per E-Mail oder auch postalisch einlangen, als Cloudservice zur Verfügung.



Online-Sitzungsmanagement: Gerade in Krisenzeiten ist es unumgänglich, Sitzungen von Gremien rascher als üblich einzuberufen, Tagesordnungspunkte zu erstellen und zu verwalten, die Ergebnisse zu protokollieren und zu versenden und schlussendlich alles für ruhigere Zeiten danach ordnungsgemäß zu dokumentieren. Die ELAK-ExpertInnen der Fa. Techtalk stellen in Zusammenarbeit mit rubicon-IT und IT-Kommunal hier ebenfalls ihr neues Sitzungsmanagement-Tool unentgeltlich zur Verfügung.

Detailinfos zu den Services finden Sie auf der Website der IT-Kommunal (www.it-kommunal.at) unter den jeweiligen Produktkategorien. Alle angeführten digitalen Services können mit nachfolgendem Online-Formular rasch und unbürokratisch abgerufen werden:

Teilnahme-Antrag an der Städtebund-Mitgliederaktion „Digitale kommunale Services“: https://www.amtsweg.gv.at/itk/start.do?generalid=ITK_Spezial

Bei der Aktion für Städte und Gemeinden, die Mitglieder beim Österreichischen Städtebund sind, handelt es sich um spontane Hilfsmaßnahmen und keine Vertriebs- oder Werbeaktionen. Sowohl Ersteinrichtung als auch Betrieb der Services und Support werden unentgeltlich erbracht und können jederzeit kostenfrei auch wieder gekündigt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Städtebund

Kommunikation

Saskia Sautner +43676811889990