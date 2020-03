Drei öffnet Lernspaß-APP für Familien. Schlaupfau für 3-7 Jährige vorübergehend gratis

Wien (OTS) - Drei hat sich dazu entschlossen, aufgrund der aktuellen Coronavirus-Entwicklungen die Lernspaß-APP Schlaupfau für Familien bis auf weiteres gratis zugänglich zu machen. Auch Nicht-Kunden von Drei können die APP frei herunterladen, die monatliche Nutzungsgebühr entfällt vorläufig.

„Die aktuellen Einschränkungen haben unser aller Leben radikal verändert – vor allem auch jenes von Familien mit Kindern. Mit unserer Schlaupfau-App möchten wir in den nächsten Wochen dazu beitragen, dass auch alle jüngeren Kinder in dieser schwierigen Zeit Zugang zu hochwertigem und für ihr Alter angemessenen Lern- und Unterhaltungsinhalten bekommen“, so Rudolf Schrefl, Chief Commercial Officer von Drei.

Schlaupfau ist eine von Drei gemeinsam mit Pädagogen und Digitalexperten eigens entwickelten Lern- und Unterhaltungs-APP für Kinder von 3-7 Jahren. Auf der Plattform finden Kinder einen Mix aus Lern- und Unterhaltungsspielen, Lernvideos, und (Vor-)Leseangeboten, die altersgerecht aufbereitet und speziell zur digitalen Früherziehung entwickelt wurden. Die zu 100 Prozent in Österreich konzipierte und programmierte App kommt dabei gänzlich ohne Werbeinhalte aus und ist in ihrer Nutzung zeitlich limitierbar.

Die APP ist im Google PlayStore oder im Apple App Store für Handys und Tablets abrufbar. Ausgenommen vom temporären freien Zugang sind aus lizenzrechtlichen Gründen lediglich Live-Video-Inhalte. Weitere Information sind unter www.schlaupfau.com abrufbar.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 867 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.

Drei Kontakt:

Tom Tesch

Pressesprecher

Hutchison Drei Austria GmbH

Tel.: +43 (0) 660 66033701

E-Mail: tom.tesch @ drei.com

Rückfragen & Kontakt:

Hutchison Drei Austria Gmbh

Tom Tesch

Pressesprecher

+43 (0) 50 660 33700

tom.tesch @ drei.com

www.drei.at/Presse